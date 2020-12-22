РЭК установила тарифы на горячую воду в Екатеринбурге

Тарифы определены до 2025 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов подписал постановление об установлении тарифов на услуги горячего водоснабжения. Для жителей Екатеринбурга определены тарифы до 2025 года.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации Свердловской области, утверждённые тарифы касаются горячей воды, произведённой с использованием тепловой энергии АО "Т Плюс". Цены будут следующие:

С 1 января по 30 июня 2021 года подача холодной воды будет стоить 35,78 рубля за кубометр, а её нагрев - 1968,67 рубля за Гкал (тариф останется таким же как и в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года);

С 1 июля по 31 декабря 2021 года: подача холодной воды - 36,16 рубля за кубометр, нагрев - 2029,70 рубля за Гкал;

С 1 января по 30 июня 2022 года: подача холодной воды - 40,48 рубля за кубометр, нагрев - 2060,22 рубля за Гкал;

С 1 июля по 31 декабря 2022 года: подача холодной воды - 42,10 рубля за кубометр, нагрев - 2195,50 рубля за Гкал;

С 1 января по 30 июня 2023 года: подача холодной воды - 42,10 рубля за кубометр, нагрев - 2195,50 рубля за Гкал;

С 1 июля по 31 декабря 2023 года: подача холодной воды - 43,78 рубля за кубометр, нагрев - 2217,29 рубля за Гкал;

С 1 января по 30 июня 2024 года: подача холодной воды - 43,78 рубля за кубометр, нагрев - 2217,29 рубля за Гкал;

С 1 июля по 31 декабря 2025 года: подача холодной воды - 45,53 рубля за кубометр, нагрев - 2305,98 рубля за Гкал.

Напомним, 15 декабря РЭК утвердил тарифы на стоимость вывоза мусора, а 17 декабря - тарифы на тепловую энергию. Кстати, сегодня в ходе своей пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему растут тарифы.