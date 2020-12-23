Восемь часов без электричества: почему в Артёмовском постоянно отключают свет?

В Артёмовском практически ежедневно отключают электричество в жилых домах на разных улицах Фото: Галина Соловьёва

В редакцию «Облгазеты» поступило несколько звонков от жителей Артёмовского, которые пожаловались на перебои с электричеством в городе. На этой неделе на восемь часов без электричества остались жители домов четырёх улиц города. Оказалось, что такие отключения света для местных жителей уже привычны.

На сайте компании «Облкоммунэнерго» опубликован увесистый график плановых отключений электроэнергии в разных городах Свердловской области. В Артёмовском электричества лишают разные улицы практически каждый день. Так, 21 декабря с девяти утра до пяти вечера без электроэнергии остались некоторые дома на улицах Банковской, Ленина, Коммунаров, Молодёжи. На следующий день на час отключили два жилых дома на улице Строителей и детский сад «Журавушка» на улице Комсомольской. 23 декабря два часа без энергии были дома на улицах Механической, Луговой, Рабочей и Первомайской.

Плановое отключение электричества в Артёмовском будет продолжаться почти до Нового года. 24 декабря дома на нескольких улицах останутся без электроэнергии с девяти часов утра до пяти часов вечера. 28 и 29 декабря на этот же промежуток времени будут отключать шесть улиц. 30 декабря на пять часов без света останутся ещё девять улиц.

– У энергетиков есть неотложные работы, – комментирует «ОГ» ситуацию главный инженер коммунальных электрических сетей Облкоммунэнерго Артёмовского района Николай Шабунин. – Временное прекращение электроснабжения в Артёмовском связано с ремонтом и модернизацией сетей, заменой опор, оборудования на трансформаторных подстанциях или строительством новых подстанций. Кроме этого, отключение электроснабжения производилось для подключения к сетям новых потребителей.

В пресс-службе Облкоммунэнерго подчеркнули, что основные работы компания старается проводить летом, но всё сделать в это время года невозможно.

«В этом году мы были немного ограничены в проведении плановых работ летом, потому что люди сидели дома на дистанте из-за коронавируса. Графики работы немного сдвинулись», – объяснили «ОГ» в пресс-службе.

Получается, в Артёмовском есть необходимость модернизации электросетей, раз этим так активно занимаются. При этом в Облкоммунэнерго сообщают, что аварийные ситуации с электроэнергией там происходят крайне редко. А глава Артёмовского Константин Трофимов в разговоре с журналистом «ОГ» отметил, что в городе разрабатывается комплексная программа по освещению, которая должна предотвратить сбои в подаче электроэнергии.

– С 21 по 25 декабря проводятся работы, которые усилят надёжность сети. У нас есть много вопросов к подаче электроэнергии: постоянные отключения и сбои, – говорит Константин Трофимов. – Мы заинтересованы в том, чтобы быстрее разобраться с этой проблемой. Стараемся провести все работы сейчас, чтобы Новый год прошёл без аварий и у людей было электричество.

При этом в Облкоммунэнерго не отрицают, что в январе техническое отключение электричества не прекратится. Точных данных о плановых отключениях электричества в Артёмовском пока нет: если их запланируют, то информацию об этом должны опубликовать на сайте компании в разделе «Потребителям» за десять дней до проведения работ. Тем не менее такие частые отключения электричества для небольшого города ненормальны. «ОГ» будет следить за ситуацией.

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