«Так будут ли поверки счётчиков?»

Поверка счётчиков должна была пройти в этом году, но пандемия изменила планы Фото: Галина Соловьева

Житель Новоуральска и постоянный читатель «ОГ» Олег Василевский попросил нас разобраться с коммунальным вопросом. По словам мужчины, ещё в январе 2020 года управляющие компании должны были выполнить поверки счётчиков на воду. На дворе – декабрь, а ничего не сделано.

– У нас в Новоуральске только одна управляющая компания имеет лицензию на эту работу, – рассказал читатель. – И она сообщила, что поверок не будет – до тех пор, пока не будет решения правительства о том, чтобы их проводить. Идёт пандемия, планы меняются, ходить по домам небезопасно. Предложила нам выход – за свой счёт купить новый водосчётчик, установить его, сфотографировать показатели этого счётчика и старого, и прислать ей. Хотелось бы понять – так будут поверки или нет?

Для тех, кто не в курсе, поясним: поверка счётчика – это тестирование прибора на специальном оборудовании. После поверки счётчик признается годным к бытовой эксплуатации. У каждого счётчика – свой межповерочный интервал (за годы использования прибор может износиться, что повлияет на точность показаний). Следить за этим обязаны собственники жилья, иначе счётчик будет работать в ущерб хозяевам.

В областном министерстве энергетики и ЖКХ подтвердили, что вопрос с поверками счётчиков находится в «подвешенном» состоянии. Глава ведомства Николай Смирнов сообщил, что на время пандемии поверки приостановлены федеральным постановлением. И когда они возобновятся, сказать пока сложно.

– Советую жителям временно не предпринимать никаких действий. Показания будут брать по приборам, которые сейчас установлены в жилых помещениях. Оплачивать коммунальные услуги в любом случае нужно. Как только ситуация изменится, мы сообщим, – сказал министр.

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