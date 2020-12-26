Жителям Сосьвы выставили счета за вывоз мусора сразу за два года

Квитанции сразу за два года стали ударом для жителей Сосьвы Фото: Алексей Кунилов

Жители посёлка Сосьва негодуют – компания «Рифей» (региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами) выставила им квитанции за оказание услуг… сразу за два года. Причём услуг как таковых она не оказывала, утверждают сосьвинцы.

В письме в редакцию жители написали следующее: «Недавно по НТВ шла передача о махинациях в ЖКХ в Карелии. Квитанции выписывались на ремонт, отопление, водоснабжение, но услуг при этом никаких не было. Вот и у нас появилась компания «Рифей», и весной 2019 года нам пришли квитанции за вывод твёрдых бытовых отходов. Мы живём в частном секторе, услугами не пользовались, квитанции не оплатили. А в октябре пришло сразу две квитанции за сентябрь и октябрь – долг уже выставили за 2019–2020 годы. Мы пошли с жалобами в администрацию. А там нам выдали справки, что вывоза мусора от частных домов не было! Зато многим пришли повестки из суда за неоплату этих услуг. В Серовскую прокуратуру мы письмо направили. Просим «Областную газету» нам помочь!».

К письму жители Сосьвы приложили полученные из мэрии справки, где сказано, что часть домов «в графике вывоза ТКО путём помешочного сбора и маршруту обслуживания контейнерных площадок не числилась» (к примеру, дом №18 по улице Луначарского, дома по улице Балдина и пр.).

Первым делом мы запросили информацию от самой компании «Рифей». В пресс-службе регионального оператора так прокомментировали ситуацию:

– С начала деятельности компании «Рифей» из Сосьвы было собрано и вывезено 26,2 тысячи кубометров отходов. Справки администрации округа об отсутствии факта оказания услуги не являются основанием для неоплаты коммунальной услуги, так как они составлены с нарушениями действующего законодательства в части установления факта невывоза отходов.

В пресс-службе также добавили, что согласно федеральному закону №89-ФЗ, потребители обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором. И такие договоры были заключены в порядке, установленном федеральным правительством (постановление №1156 от 12.11.2016 г.). На территории Сосьвы организован вывоз ТКО со всех контейнерных площадок. Кроме того, регоператор обеспечивает бесконтейнерный сбор мусора в посёлке.

В Серовской прокуратуре оперативно получить комментарий нам не удалось. Но мы довели всю ситуацию до областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Он пообещал разобраться.

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