Посёлки и село поощрили за трезвость: на что они потратят по 100 тысяч рублей?

В Карабашке за то, чтобы пополнить арсенал лыж, проголосовала и молодёжь, и пенсионеры Фото: Галина Соловьева

Сразу три сельских территории Свердловской области под Новый год впервые получат поощрительные денежные призы за участие в конкурсе «Здоровое село – территория трезвости». По 100 тысяч рублей из областного бюджета предоставят Слободо-Туринскому сельскому поселению, посёлку Карпушиха Кировградского городского округа и посёлку Карабашка Тавдинского городского округа.

Поощрительные денежные призы для территорий впервые предоставили в дополнение к трём основным для победителей. Напомним, что в этом году победителями конкурса «Здоровое село – территория трезвости» стали: посёлок Валериановск Качканарского ГО – первое место, посёлок Баранчинский Кушвинского ГО – второе место, село Сладковское Слободо-Туринского муниципального района – третье место. Главный победитель получил 560 тысяч рублей, второе место – 400 тысяч рублей, третье место – 240 тысяч рублей (см. «ОГ» №199 от 23.10.2020).

В декабре межбюджетными трансфертами бюджетам муниципалитетов Свердловской области дополнительно распределили 300 тысяч рублей для поощрения трёх территорий, не занявших призовые места в конкурсе. На что же сельчане потратят 100 тысяч рублей?

– Мы купим 15 пар лыж, 20 пар лыжных ботинок, три пары креплений для лыж и тренажёр для наших бабушек в группу здоровья, – отчиталась глава Карабашской сельской администрации Оксана Артемьева.

В этом лесном посёлке лыжи в особом почёте: лыжня проложена аж по центру населённого пункта. А разное количество спортивного инвентаря заказано с учётом того, чтобы заменить выбывшее из строя. Карабашка – самый дальний посёлок округа, от Тавды – 87 километров. Но здесь работают школа и клуб, спортивные секции, и многие с удовольствием встают на лыжи по вечерам.

А в посёлке Карпушиха на призовые 100 тысяч решили приобрести три уличных тренажёра. Установят их в поселковом парке, который недавно благоустроили по областной программе. Там уже есть велосипедная дорожка, площадки для воркаута и волейбола. Этот парк, по словам главы территориального управления посёлка Карпушиха Расимы Шаяхметовой, уже стал местом притяжения для жителей посёлка.

А вот в селе Туринская Слобода купят профессиональную видеокамеру – для пропаганды здорового образа жизни.

– У нас с 2007 года было своё телевидение, – рассказывает глава Слободо-Туринского сельского поселения Юрий Сабуров. – С приходом «цифры» оно ушло, но потребность в нём осталась. Будем размещать сюжеты в социальных сетях, на сайтах местных учреждений культуры и образования.

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