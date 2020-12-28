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Общество / Благоустройство и ЖКХ
28 декабря 2020, 16:04

Свердловские предприятия энергетики и ЖКХ перевели в режим повышенной готовности

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Свердловские предприятия энергетики и ЖКХ перевели в режим повышенной готовности. Фото: Алексей Кунилов.

С 31 декабря по 10 января включительно на предприятиях энергетики и ЖКХ Свердловской области введён режим повышенной готовности. На этот период плановые ремонты будут приостановлены.

Речь идёт о работах, связанных с потенциальными рисками отключения потребителей от ресурсоснабжения. Исключение составляют только аварийно-восстановительные мероприятия. До праздников также планируется возобновить энергоснабжение всех ранее отключённых потребителей.

Для обеспечения бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения потребителей будут проведены подготовительные работы. Кроме того, в организациях должны сформировать графики круглосуточного дежурства с назначением ответственных лиц.

Главам свердловских муниципалитетов также поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения на своих территориях. В случае возникновения аварийных ситуаций сообщить об этом в минЖКХ, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Жителям при сбоях необходимо обращаться по телефонам, опубликованным на сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Добавим, как сообщили в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", в новогодние праздники мусор с контейнерных площадок планируется вывозить чаще. Сообщить о переполнении контейнеров жители могут по телефону: 8 (800) 775-00-96. Также обращения принимаются по WhatsApp и Viber: 8 (912) 690-07-00.

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Областная газета Свердловской области

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