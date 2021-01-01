В России закончился мораторий на штрафы за долги по коммунальным платежам

С 1 января 2021 года возвращается начисление пени за просрочку оплаты ЖКУ. Фото: Павел Ворожцов.

С 1 января 2021 года в России снова начнут начислять штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ и отключать их должникам. Сегодня в стране заканчивается действие временного моратория на данные меры, введённого для поддержки населения в начале пандемии.

Как писала ранее "Областная газета", в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о начале действия моратория на начисление штрафных санкций за неоплаченную коммуналку для всех жителей страны вне зависимости от их доходов. Это было сделано для поддержки тех, кто испытывает сложности с дистанционной оплатой услуг во время действия режима самоизоляции.

Мораторий вводился до конца 2020 года, поэтому с 1 января 2021 года возвращается начисление пени. За долги или неполное внесение платы за ЖКУ пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в размере 1/130 ставки рефинансирования.

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