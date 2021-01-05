В России продлили до апреля беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Получить данные субсидии могут россияне, у которых на оплату коммунальных услуг уходит значительная часть дохода. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Меру поддержки граждан в период пандемии продлили до 1 апреля 2021 года.

Как сообщается на сайте кабмина, подобные субсидии обычно выдаются россиянам на полгода, после чего необходимо повторно подавать документы, подтверждающие нуждаемость, чтобы продлить срок получения субсидий.

В связи с пандемией коронавируса автоматическое продление беззаявительного порядка предоставления выплат действовало до 31 декабря. По поручению Президента РФ Владимира Путина было решено продлить меру поддержки ещё на три месяца. Это означает, что граждане, срок действия субсидий у которых завершается в период с 1 января по 1 апреля могут получить господдержку в прежнем размере ещё на шесть месяцев.

Получить данные субсидии могут россияне, у которых на оплату коммунальных услуг уходит значительная часть дохода. В Свердловской области такую поддержку могут получить одиноко проживающие свердловчане, у которых сумма коммунального платежа превышает 22% от ежемесячного дохода. Для семей и иных категорий граждан этот показатель установлен на уровне 12%.

Напомним, с 1 января 2021 года в России снова начали начислять штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ и отключать их должникам.

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