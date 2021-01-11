Тарифы на вывоз мусора снова вырастут с середины года

Последний раз тарифы на вывоз мусора в регионе повышали в июле 2020 года. Фото: Павел Ворожцов

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила тарифы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно постановлению РЭК, повышение произойдёт в июле.

Тарифы утверждены для трёх региональных операторов, ответственных за обращение с ТКО: компании «Рифей» (Северная зона области), «ТБО Экосервис» (Западная зона) и «Спецавтобазы» (Восточная зона и Екатеринбург). С первого июля тариф «Рифея» составит 743,84 рубля за один кубометр отходов. Сейчас он составляет 720,16 рубля. У «ТБО Экосервис» – 566,36 рубля, сейчас – 554,52 рубля. У «Спецавтобазы» – 597,35 рубля, сейчас 579,82 рубля. Суммы утверждены с учётом НДС.

Уже известно, как повлияют новые тарифы на ежемесячную оплату граждан за вывоз мусора. Так, жители многоквартирных домов Екатеринбурга (абоненты «Спецавтобазы») начиная с июля будут платить по 123,50 рубля вместо 104,68. А жители многоквартирников Восточной зоны (также абоненты «Спецавтобазы») заплатят 97,99 рубля вместо 83,05. Для проживающих в частных домах Екатеринбурга плата вырастет со 128,27 рубля до 151,33. Для частного сектора Восточной зоны – с 93,37 рубля до 110,17 рубля.

Данных по абонентам «ТБО Экосервис» пока нет. На официальном сайте компании указана сумма, взимаемая сейчас: 93,71 рубля – для жителей МКД, 105,36 рубля – для жителей частных домов. Та же ситуация с «Рифеем»: сайт регоператора приводит только действующие цифры – 121,71 рубля для жителей МКД, 136,83 рубля – для частного сектора.

Областное министерство энергетики и ЖКХ официальных заявлений на счёт новых тарифов не делало. Судя по документам РЭК, в новом году компания «Рифей» вновь сохранит статус самого дорогого регоператора для уральцев.

Кстати Интересен ещё один момент: в течение всего 2020 года в муниципалитетах области шли замеры объёмов накапливаемых отходов. Работы проводились на контейнерных площадках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Тавды, Серова, Каменска-Уральского и пр.(всего 14 территорий) – с использованием специального оборудования. Тогда власти заявляли, что данные по замерам пойдут в РЭК – они могут повлиять на снижение тарифов в новом году. Что же выходит – насчитали не в минус, а в плюс?!

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