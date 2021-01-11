Из-за морозов свердловские энергетики продлили режим повышенной готовности

В начале недели в Свердловской области ожидается похолодание до -36 градусов. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области в связи с сильными морозами энергетики и коммунальные службы продолжат работу в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил глава МинЖКХ региона Николай Смирнов.

В период режима повышенной готовности на предприятиях энергетики и в организациях ЖКХ должны быть сформированы графики круглосуточного дежурства ответственных лиц, проверена исправность спецтехники и оборудования, сформированы аварийные бригады, а также приведены в готовность резервные источники энергоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале недели в Свердловской области ожидается похолодание до -36 градусов.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха на территории области продолжит снижаться и морозы местами перешагнут 30-градусную отметку. Поскольку в этих условиях любые сбои в работе систем жизнеобеспечения могут повлечь за собой серьёзные последствия, аварийные бригады энергетиков и коммунального комплекса должны находиться в полной мобилизации и в случае необходимости быть готовыми к незамедлительному устранению любых, даже самых незначительных технологических нарушений», - подчеркнул министр.

Особое внимание будет уделено бесперебойному ресурсоснабжению жилого фонда и социально значимых объектов. Любая информация об угрозе и возникновении нештатных ситуаций на объектах электро- и теплоэнергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства должна незамедлительно передаваться в региональный штаб энергобезопасности.

Главам администраций муниципальных образований также поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения. В случае возникновения аварийных ситуаций необходимо сообщать в региональное минЖКХ. В случае возникновения сбоев в подаче коммунальных ресурсов свердловчанам необходимо обращаться на горячие линии муниципалитетов.

Добавим, что в период праздников, с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, свердловские энергетики работали в особом режиме.

Как рассказали в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», в Екатеринбургской теплосетевой компании было организовано круглосуточное дежурство 12 аварийно-восстановительных бригад в составе 46 человек и 20 единиц специальной техники. Специалисты ЕТК оперативно устраняли повреждения не теплосетях в районе ул. Ломоносова, Победы и ул. Фестивальной. На период ремонтных работ теплоснабжение потребителей обеспечивалось с обратного трубопровода со сниженными параметрами.

По данным «Облкоммунэнерго», во время длинных новогодних выходных серьёзных аварий на объектах электро- и теплоснабжения не зафиксировано. Все перебои в работе электросетей аварийно-восстановительные бригады устраняли в среднем за два часа.

Всего за праздничные дни в электросетевом комплексе зоны ответственности предприятия произошло 24 аварийных отключения. Основными причинами нарушений стали короткие замыкания и перебои в работе у смежных сетевых организаций. Также несколько раз энергетикам приходилось оставлять потребителей без электроэнергии для тушения пожаров. Кроме того, в Нижнем Тагиле жители оказались обесточенными на два часа из-за наезда автотранспорта на опору.

Кроме того, несколько повреждений зафиксировано в посёлке Баранчинском, Пелыме и Кировградском городском округе. Все они уже ликвидированы.

Напомним, всего за новогодние праздники в регионе насчитали 39 коммунальных аварий.