В юбилейной «Вифлеемской звезде» победили скульпторы-екатеринбуржцы

Первое место получила скульптура «Архангел Михаил», которую создали профессиональные резчики по льду и снегу Сергей и Алексей Николаевы из Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге подвели итоги XV Рождественского фестиваля ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Впервые за последние четыре года победу в фестивале одержали екатеринбуржцы. Ледовые композиции участников со всей России расположены у Храма-на-Крови.

С каждым годом число участников фестиваля «Вифлеемская звезда» растёт: в 2019 году на конкурсе собрались 19 команд, в 2020 году – 23, а в 2021 году – 26 пар скульпторов. Участники фестиваля приехали из разных регионов России: Архангельска, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Сергиева Посада, Тверской области, Перми и Пермского края, Нарьян-Мара, Ижевска и Республики Удмуртия, Иркутска, Кургана. И, конечно, из Свердловской области: Екатеринбурга, Новоуральска, Первоуральска, Нижнего Тагила и Среднеуральска.

– В этом году у нас было девять направлений для изготовления скульптур, из них постоянные: Рождество Христово, царская семья и тема российских новомучеников и исповедников, – рассказала «Облгазете» представитель оргкомитета фестиваля Елена Редкошеева. – Остальные темы касаются исторических и культурных событий. Например, юбилейные даты художника Ивана Билибина и ювелира Карла Фаберже дали авторам возможность для полёта фантазии.

Всего в этом году мастера за семь дней фестиваля использовали 170 кубов льда. Чтобы успеть представить композиции к сроку, команды работали как 31 декабря и 1 января, так и по ночам. Помехой не стали даже морозы.

Первое место заняли резчики по льду и снегу из Екатеринбурга СергейиАлексей Николаевы, которые представили скульптуру «Архангел Михаил». Мастера работали в особенно сжатые сроки, с 3 по 7 января, а перед сдачей трудились без перерыва 36 часов подряд. Сергей и Алексей участвовали в «Вифлеемской звезде» во второй раз, но победу одержали впервые.

– Мы изначально собирались сделать скульптуру Александра Невского, но впоследствии решили использовать образ Архангела Михаила русского художника Ивана Билибина, – поясняет Сергей Николаев. – В этом фестивале у нас, конечно, был спортивный интерес – стремление к победе. Но был и творческий подтекст: скульптуру ты оставляешь после себя как след своей работы.

За работу «Хрустальная мелодия» Николай Вылка из Нарьян-Мара и Сергей Митрофанов из села Италмас в Удмуртии заняли второе место. В прошлом году они получили второе место за ледяную скульптуру «Лебединое озеро». Третье место заняли Игорь и Елена Зуевы из Иркутска за скульптуру «Василиса Прекрасная».

Несмотря на пандемию коронавируса и морозную погоду, посмотреть на ледяные композиции в праздники пришло много людей. Скульптуры будут стоять до начала весны, пока не начнёт таять лёд.

В ТЕМУ Сразу две команды получили Приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения: композиция «Рождественская история «Божий дар«» Айдара Ахатова и Михаила Рукосуева и ледяная скульптура «Борис и Глеб» Алексея Полушкина и Анастасии Косяковой. Приз зрительских симпатий фестиваля достался Константину и Алексею Евдокимовым за работу «Хоть и в бриллиантах, но не свободна». Приз Храма-памятника на Крови получили Артур Шелепаев и Александр Сакерин за скульптуру «Династия. Объединяя Империю». Специальный приз деятелей литературы отдали за статую «Чудо» Кирилла Баталова и Матвея Ваваева.За работу «Спутники» Мария Соловатова и Лев Брюханов получили специальный приз отряда космонавтов России. Скульптура «Красота русского стиля» Анатолия и Артёма Фурса была удостоена приза благотворителей. Участников, которые более пяти раз подряд создали ледяные шедевры на фестивале, наградили медалями Святых Царственных страстотерпцев III степени. Их получили Кирилл Баталов, Арсений Белобородов, Матвей Ваваев, Игорь Малинин, Алексей Полушкин, Сергей Поташев, Иван Федив.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил Сергея и Алексея Николаевых с победой. Фото: Павел Ворожцов

Ледяная скульптура, занявшая второе место, – «Хрустальная мелодия». Фото: Павел Ворожцов

«Василиса Прекрасная», получившая третье место. Фото: Павел Ворожцов

Фестиваль «Вифлеемская звезда» имеет международный статус, но в этом году из-за пандемии коронавируса принять участие в нём смогли только российские скульпторы. На фото – скульптура «Рождественская история «Божий дар», получившая приз митрополита. Фото: Павел Ворожцов

Ещё одна ледяная скульптура, получившая приз митрополита, – «Борис и Глеб». Фото: Павел Ворожцов