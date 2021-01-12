В Нижнем Тагиле стартовало голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год

В Нижнем Тагиле стартовало голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год. Фото: проект благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы».

Сегодня в Нижнем Тагиле стартовало рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для первоочерёдного благоустройства в 2022 году. Оно продлится до 25 января.

На выбор представлено пять рекреационных пространств:

Лесопарковая зона «Пихтовые горы», 2 этап;

Территория в районе зданий по адресу: Черноисточинское шоссе, дома 15, 15а, 15б, 17, 19;

Парк культуры и отдыха металлургов, 1 этап;

Ленинградский проспект, участок от пр. Дзержинского до ул. Зари (нечётная сторона);

Пионерский сквер в границах улиц: пр. Ленина – ул. Красноармейская – ул. К. Маркса – ул. Первомайская.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, для каждой территории разработан эскизный план, который описывает нынешнее состояние объекта и мероприятия по его реконструкции.

Подробнее ознакомиться с планами благоустройства и проголосовать за один из пяти вариантов общественных пространств тагильчане могут тут. Площадка, набравшая наибольшее количество голосов, сможет претендовать на поддержку из областного и федерального бюджетов.

Ранее «Областная газета» сообщала, что власти Нижнего Тагила готовы заплатить за благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы» почти 150 млн рублей. Большую часть средств – около 80 млн рублей – планируют потратить на работы, которые проведут в 2021 году.

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