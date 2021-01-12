Жители Анатольской инвестировали в развитие родного посёлка более миллиона рублей

Староста Борис Панов – желанный гость у ветерана Анатольской Юрия Роговцева. Фото: Галина Соколова

В 2017 году в России был принят закон о возвращении старост в деревни. На документ жители глубинки возлагали большие надежды, но он пока не совершил революции в деревенском укладе. Как и прежде, работа старосты зависит в большей мере от личных качеств человека, занимающего этот пост. От его энтузиазма и авторитета среди жителей. Пример тому – работа старосты посёлка Анатольская Горноуральского ГО Бориса Панова.

Анатольская – это посёлок вокруг железной дороги. Не рядом, а именно вокруг, ведь рельсы делят населённый пункт на две половины. Когда-то здесь было людно: 600 жителей работали на станции или в старательских артелях, в посёлке были школа, медпункт, три магазина.

Тридцать лет назад, когда железнодорожники передали инфраструктуру муниципалитету, посёлок начал сдавать позиции. Сейчас здесь зарегистрированы 130 человек. Зимой здесь тихо, и только с наступлением тепла к бабушкам и дедушкам прибывают внуки, из городов возвращаются дачники, а из ближайших двух оздоровительных лагерей доносятся голоса юных отдыхающих. Обычный уклад уральских посёлков, медленно, но верно превращающихся в дачные поселенья.

– Мы живём на чётной стороне улицы Привокзальной, от нечётной стороны нас отделяют железнодорожные пути. Так не поверите, мы не знали друг друга. В посёлке все жили обособленно – почти не общались, но пять лет назад всё изменилось. Сейчас встречаемся на праздниках, проводим собрания, вместе решаем поселковые проблемы, – рассказывает жительница Анатольской Наталья Волкова.

Пятилетка Панова

Дело в том, что пять лет назад на общем собрании был избран старостой посёлка Борис Панов. Раньше Борис Алексеевич работал на Нижнетагильском металлургическом комбинате, был лидером комсомольцев, активистом профсоюза. Боевой характер и вкус к общественной работе сохранил до сей поры.

– Первым делом я создал актив. В совет посёлка вошли желающие поработать на благо общества люди: бывший староста Алексей Белов, ответственный за спортивную работу Александр Волков, председатель совета ветеранов Татьяна Куклина и старшие шести улиц. Вместе с Людмилой Смирновой мы создали полную базу данных жителей Анатольской. Она включает биографические сведения, и мы знаем, кто проживает в посёлке, их достижения и когда каждый житель отмечает знаменательную дату или профессиональный праздник, – рассказывает Борис Алексеевич.

Познакомились поближе и сдружились жители Анатольской в 2015-м на большом празднике в честь 140-летия посёлка. Тогда состоялось торжественное открытие спортплощадки. Её, затратив 570 тысяч личных рублей, построил предприниматель Андрей Юшков. Старшие улиц сформировали спортивные команды и впервые провели поселковую спартакиаду. Женщины устроили конкурс пекарей и накрыли праздничный стол. Борис Панов оплатил печать красочных афиш и покупку подарков для юбиляров. Александр Волков позаботился о медалях и грамотах для спортсменов.

Так и повелось: активисты тратят личные средства на организацию праздников, а жители получают новую порцию незабываемых впечатлений и всё более сближаются. Популярными стали конкурсы талантов и спартакиады для детей – в них принимают участие не только местные жители, но и юные гости из коллективных садов и оздоровительных лагерей.

От общих развлечений анатольцы быстро перешли к общим делам. Сделали традицией поздравление ветеранов с юбилеями. Всем миром отстояли привычную систему водоснабжения, в которой участвует старинная железнодорожная башня. Не дали снести корт, расположенный на землеотводе железной дороги. Улучшили инфраструктуру посёлка.

Электрообеспечение

– Раньше напряжение в сети падало постоянно – иной раз даже побриться невозможно было. Столбы на улицах сгнили, провода провисли, – вспоминает местный житель Владимир Скороходов. – Борис Алексеевич сколько порогов обил и бумаг написал, был на приёме у заместителя губернатора Свердловской области Сергея Зырянова и министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Добился, чтобы Анатольская попала в инвестиционную программу энергетиков.

В итоге в посёлке появилось 65 железобетонных опор, заменено 16 километров кабеля, установлены автоматические электросчётчики. На модернизацию сетей Нижнетагильская дистанция электроснабжения затратила 4,34 миллиона рублей. По просьбе анатольцев также смонтировано уличное освещение, жители сами купили прожекторы, потратив на каждый более тысячи рублей.

Дорога

Поддержание дороги в рабочем состоянии и расчистку её от снега зимой жители посёлка взяли в свои руки. Вносят посильные денежные вклады, привлекают к участию местных садоводов.

– Три года назад наш коллективный сад впервые был приглашён для участия в поселковой спартакиаде. Очень понравилось, что в мероприятии участвовали не только команды улиц, но и ребята из двух соседних оздоровительных лагерей. Так мы познакомились с Борисом Алексеевичем Пановым. Теперь вместе со старостой и другими председателями решаем проблемы по вывозу мусора, ремонту дороги. Получилось конструктивное сотрудничество, – считает председатель садового товарищества Уралхимпласта Александр Жигалов.

Все покупки и услуги, выполненные на добровольные взносы, учтены членами поселкового совета. За последние пять лет жители внесли в развитие Анатольской 1,118 млн рублей. В том числе 160 тысяч рублей вложил Борис Панов. Получается, что быть старостой – удовольствие не из дешёвых. По словам Бориса Алексеевича, его единственный мотиватор – улучшения в жизни посёлка.

Кстати Михаил Ершов, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания Свердловской области: – Во многих муниципалитетах есть прямая связь старост с главами администраций, что очень полезно при решении острых вопросов или возникновении чрезвычайных ситуаций. Особенно хорошо проявил себя закон в Восточном управленческом округе, где много сельских населённых пунктов, но и на других территориях негатива не видим. Староста – ключевая фигура в деревне или посёлке. Когда я работал главой районной администрации в Нижнем Тагиле, постоянно контактировал со старостой Евстюнихи. Благодаря неравнодушному отношению старосты там всегда чистились улицы, на них горели лампочки, не продавали палёную водку. В общем, был порядок. Жителям Анатольской также повезло. Их староста переживает за жителей и действует в их интересах. Надеюсь, что и в других территориях жители будут выбирать таких же лидеров.

Первая пятилетка старосты Бориса Панова успешно закончена Фото: Галина Соколова

На совете посёлка обсуждался новый график вывоза мусора Фото: Галина Соколова

Жители Анатольской отстояли и старую водонапорную башню, и новенький корт Фото: Галина Соколова