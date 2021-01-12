В Екатеринбурге жители семи домов остались без отопления и горячей воды при -26ºС

Горячая вода в домах пропала примерно в 8:00, а отопление - ближе к обеду. Фото: Галина Соловьёва.

В семи домах Екатеринбурга остыли батареи и пропала горячая вода. Это при том, что температура воздуха на улице сейчас составляет всего -26ºС.

Об отсутствии отопления и горячего водоснабжения в жилом микрорайоне Университетский в Кировском районе города "Областная газета" узнала от его жильцов. Граждане пожаловались в редакцию на холод в квартирах. Они рассказали, что горячая вода в домах пропала примерно в 8:00, а отопление - ближе к обеду.

В УК "Актив-Система" пояснили, что причиной произошедшего стала утечка теплоносителя из основной магистрали теплосети. Авария сказалась на жителях домов № 67, 76, 78 по улице Комсомольская, №41 по улице Мира, №45 и 43 по улице Библиотечная и №28 по улице Педагогическая. Местные жители добавляют, что тепло пропало и в ближайщем детском саду (Библиотечная, 60): родителям прошлось забирать детей домой.

В настоящее время сотрудники теплоснабжающей организации "Ветта-Инвест" занимаются устранением последствий аварии. Они обещают, что к 16:00 коммунальные блага в домах снова появятся.

Напомним, ранее в Свердловском филиале "Т Плюс" пообещали на время морозов повысить температуру теплоносителя в домах свердловчан до 120-130 ºС.