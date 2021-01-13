Собачий холод

В холода теплолюбивые домашние питомцы могут разве что жаться к приборам отопления и проситься под одеяло. А вот их владельцы могут изменить ситуацию, если действуют по-хозяйски. И не в одиночку в соцсетях, а вместе с соседями. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня утром столбик термометра в северных городах области опустился ниже сорока градусов. Из дома в такую погоду высовываться не хочется, но что если и в квартирах тоже холодно? Жители Североуральска в новогодние праздники пожаловались на холодные батареи в соцсети, причём все дома – разных годов постройки и находятся под управлением разных компаний. «Облгазета» выступила посредником между пользователями и городской администрацией. Вот что из этого вышло.

«У нас – Магадан»

Пост появился 3 января в сообществе «Подслушано. Североуральск» с 22,3 тысячи подписчиков (всего, к слову, в Североуральске живёт 25,5 тысячи человек). Его автором, как выяснилось позже, была жительница многоквартирного дома по адресу Свердлова,19 Алёна Илларионова.

«Здравствуйте, подскажите, куда можно обратиться? Дома – холодина, вызываем каждый день не по разу слесарей. Приходят, пропускают воду, батареи доходят до 60 градусов, через полчаса батареи – уже 30 градусов. Плинтуса льдом покрываются. Из-за этого грибок. Приходила комиссия, фотографировала, а толку – ноль».

Тема вызвала неподдельный интерес: под публикацией оставили больше 60 комментариев.

«У нас на Каржавина, 24 та же самая история. Дома – дубак. Звоним чуть ли не каждый день: с одного номера отправляют на другой и так по кругу и постоянно. Посоветовали включить обогреватель, да и только».

«Мира, 5 – Магадан!»

«У нас на Мира, 9 в этом году тоже холодно».

Люди признаются, что согревают квартиры альтернативными способами: например, включают газ или духовку. Хотя с точки зрения пожарной безопасности это рискованное решение.

Супруг Алёны, Никита, в разговоре с корреспондентом «ОГ» подтвердил, что за десять дней с момента публикации поста ничего не изменилось, причём мерзнут не только они, но и весь подъезд. И сообщил, что собирается лично съездить в управляющую компанию, а затем в администрацию города.

Соседка Илларионовых Галина Сенина рассказала, что не раз обращалась к коммунальщикам с просьбой решить вопрос, но ничего не меняется.

– Сейчас в нашей квартире 17 градусов, а я – в валенках, лыжных брюках, свитере и жилетке, – сказала она. – Обогреватель включён круглосуточно. Катаем его по комнатам за собой и подумываем купить второй. Слесари приходят и пропускают стояки, но это помогает ненадолго: через час батареи снова еле тёплые. Проблема с отоплением в нашем доме тянется не первую зиму, поэтому в мае прошлого года я написала заявления в управляющую компанию и «Комэнергоресурс» с просьбой решить вопрос в плановом порядке, до отопительного сезона. Но наступило холода – и ничего не поменялось.

«Спасибо, что держите в тонусе»

«Облгазета» попыталась пообщаться с авторами и других комментариев, но оказалось, что написать в соцсетях – одно, а вот общаться со СМИ и называть адреса квартир готовы не все. «Смысл разговаривать? Теплее от этого у нас не станет» – такова была одна из реплик.

Смысл разговаривать, как выяснилось, есть. Мы собрали адреса, чьи жильцы назвали свои квартиры, и позвонили главе Североуральска Василию Матюшенко. На момент звонка он проводил совещание с заместителями и отреагировал оперативно: набрал телефон ЕДДС (оказалось, что из перечисленных домов в праздники в службу поступила только одна жалоба – по дому на Свердлова, 19) и дал поручение начальнику отдела по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Игорю Каргашину разобраться.

А вчера (спустя день) сообщил нам о результатах проверки:

– Комиссия выходила на Каржавина, 24: температура там – 19–21 градус. На Мира, 5 – аналогично, за исключением двух квартир, где собственники заузили трубы, и температура чуть ниже. Выборочно посетили квартиры на Мира, 9. Температура там – 20–23 градуса. Что касается дома на Свердлова, 19, то там действительно есть проблема. В трубах подачи вода 90 градусов, а на выходе – всего 40. Будем выяснять, в чём дело.

Кроме этого, после нашего звонка обнаружилось, что не утеплены подвалы в домах на улице Павла Баянова, 3 и 5, и на Белинского, 16 – там тоже обещали оперативно всё сделать.

– Спасибо, что держите нас в тонусе, – заключил мэр. – Но всё-таки рекомендую жильцам сообщать о проблемах не в соцсетях, а в управляющие компании или в ЕДДС: работники коммунальных служб и сотрудники администрации не могут мониторить паблики круглосуточно. А если никаких мер не предпринимается – обращаться в администрацию города или Госжилстройнадзор.

После звонка мэра «Областная газета» связалась с нашей читательницей Галиной Сениной. Та подтвердила слова главы: накануне в её квартире побывала комиссия в составе шести человек. Они заглянули во все комнаты, измерили температуру и убедились, что она дотягивает до 18 градусов только с включённым обогревателем. Пообещали разобраться оперативно. «ОГ» будет следить за ситуацией.

Кстати В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с тем, что люди предпочитают сообщать о своих проблемах или просят о помощи через соцсети, считая, что так эффективнее. Но, к сожалению, в критических ситуациях это не всегда может помочь разрешить ситуацию, а иногда приводит и к трагедии. Во вчерашнем номере «ОГ» опубликован материал о страшном пожаре в Екатеринбурге, на улице Рассветной, 7, который унёс жизни восьми человек – семи взрослых и одного ребёнка. Несмотря на то, что возгорание произошло на втором этаже, погибшие были и на пятом и девятом этажах – они отравились угарным газом. Свердловчан особенно потрясла история гибели 38-летней Натальи Беловой и её семилетней дочери. Задыхаясь в своей квартире от проникшего угарного газа, мама писала призывы о помощи в своём Twitter – вместо того, чтобы позвонить спасателям. Почему именно так – теперь уже не установить.

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Супруги Илларионовы измерили температуру пола в своей квартире на Свердлова, 19. Результаты удивили. Фото: Из архива семьи Илларионовых