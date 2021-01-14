Дом для сирот в Кушве строится восьмой год

Рядом с долгостроем – развалины больничного корпуса, напротив – брошенный хозяевами дом. Суеверные кушвинцы считают, что это неспроста. Фото: Галина Соколова

Жители Кушвы возмущены затяжным строительством трёхэтажного дома для выпускников детских домов на улице Кузьмина. Стройка стартовала в 2014-м, было выполнено больше половины работ, но затем строители покинули объект. Теперь там разбиты окна, похищена часть стройматериалов. «Облгазета» узнала о дальнейшей судьбе кушвинского долгостроя.

Улица Кузьмина в Кушве находится в исторической части города. Ранее она была известна полуразрушенным зданием больницы 1914 года постройки. Спустя сто лет рядом с этими руинами появился ещё один брошенный объект – недостроенный трёхэтажный дом, в котором должны были справить новоселье выпускники уже закрытого кушвинского детского дома. Здание постоянно подвергается набегам вандалов. Там уже нет ни одного целого окна, вынесено всё ценное.

– Я живу по соседству с недостроенным зданием. Больно смотреть, как стройка, окончание которой ждут повзрослевшие выпускники детдома, превращается в руины. Мы эту проблему обсудили на заседании городского совета ветеранов и решили через СМИ напомнить о доме, который строится восьмой год, – написал в своём обращении в «Областную газету» житель Кушвы Владимир Гвоздиков.

Выяснилось, что ещё в 2013 году Государственное казённое учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» заключило контракт с ООО «Вега» на возведение 48-квартирного дома в Кушве для обеспечения жильём детей-сирот. Государственный контракт на долевое участие в строительстве составил более 40 миллионов рублей. Согласно документу, ввод в эксплуатацию планировался в декабре 2014 года. Однако свои обязательства застройщик не выполнил. Видя, что подрядчики покинули стройплощадку, Фонд начал судебные процедуры.

В 2016-м заказчик добился в судебном порядке расторжения контракта. При этом недостроенное здание было арестовано как единственное имущество должника, и в 2018-м передано Фонду жилищного строительства. Выяснилось, что его готовность составляет 69 процентов. Получив объект в собственность, Фонд решил его достроить.

– Было выполнено обследование здания. Сделана оценка технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования. Разработана проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, – сообщил заместитель директора Фонда жилищного строительства Максим Татауров.

На обследование здания новый собственник потратил 2,4 миллиона рублей. Эксперты подтвердили, что техническое состояние объекта позволяет его достроить и проект готов. Теперь дело за деньгами. Если финансирование инвестпроекта по завершении строительства будет одобрено областным правительством, Фонд уже в этом году проведёт электронный аукцион по выбору подрядчика. Ориентировочный срок заселения дома – конец 2022 года.

Пока дом на улице Кузьмина зарастает бурьяном, очередь выпускников детдомов на получение жилья в Кушве всё-таки продвигается.

– В последние годы дети-сироты новоселья справили в доме на улице Васильковой, также несколько квартир были получены в новостройках Нижнего Тагила. Сейчас на перекрёстке улиц Луначарского и переулка Южного возводятся два многоэтажных дома. В один из них планируется массовое заселение выпускников детдома, – рассказал глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин.

По словам специалиста отдела опеки и попечительства управления соцполитики №16 Юлии Лошаковой, в очереди на получение жилья в Кушве стоят 160 выпускников детдома и опекаемых детей. Всего в 2020 году Фонд жилищного строительства предоставил жильё 804 детям-сиротам в разных муниципалитетах Свердловской области. Однако таких темпов недостаточно, и очередь льготников продолжает расти.

Соседка недостроенного дома – старинная больница. Фото: Галина Соколова