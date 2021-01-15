В горнозаводских муниципалитетах обновлены подстанции и сети

Жители поселка Баклушина встречают обильные снегопады уже не боясь остаться без электричества. Фото: Галина Соколова

2020 год внёс коррективы в экономику энергетических компаний Среднего Урала. Однако они не отказались от выполнения инвестиционных программ, продолжая модернизировать оборудование и сети. Например, в Горнозаводском управленческом округе компания «Россети Урал», в чьей собственности находится сетевая инфраструктура, завершила несколько финансовоёмких проектов. Они обеспечили жителей надёжным энергоснабжением.

Кушва. Под занавес года была запущена в эксплуатацию подстанция «Кушва». Инвестиционные вложения компании в строительство объекта превысили 255 миллионов рублей. Средства автоматизации обеспечивают возможность дистанционного управления, мониторинга и контроля режима работы оборудования подстанции.

– Новая подстанция сможет обеспечить энергией строящиеся промышленные и социальные объекты в муниципалитетах Горнозаводского управленческого округа, – поясняет глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин.

Баранчинский. Для посёлка, где сегодня проживают почти 10 тысяч человек, вопрос замены линий электропередачи стоял остро на протяжении нескольких лет. 70 процентов опор были деревянными. Многие из них подгнили. Состояние проводов приводило к частым авариям с отключением электроэнергии после осадков. Сейчас об этой проблеме можно забыть.

Энергетики установили новую трансформаторную подстанцию, увеличив мощность трансформатора с 320 кВА до 400 кВА и реконструировали воздушные линии. Специалисты установили 43 опоры ЛЭП на бетонной основе, а также смонтировали почти три километра провода нового поколения, обладающего повышенными характеристиками надёжности и безопасности. Инвестиции составили около 6 миллионов рублей.

Улучшение качества энергоснабжения уже оценили баранчинцы с улиц Карла Либкнехта, Калинина, Свободы, Победы Коммуны и Крестьянской. В администрации городского округа считают, что проведённая реконструкция важна не только для жилого сектора, но и для социальных объектов: школы и детских садов.

Баклушина. Реконструкция сетей стала большим событием для жителей посёлка Баклушина, расположенного в 20 километрах от Нижнего Тагила. Местные электросети, построенные в советские годы лесхозом, полностью зависели от погодных условий.

– Старые лесные трассы порядком заросли. Мы чистили их своими силами, но этого было недостаточно. Во время дождей или снегопадов жители могли сидеть без света целый месяц. Реконструкция сетей вернула в посёлок надёжное электроснабжение, – сообщил заместитель главы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

Пробираясь по чащобе до посёлка, энергетики установили 23 железобетонные опоры и новую трансформаторную подстанцию. В самом населённом пункте появились 70 новых опор, 1,8 км современного провода. Новые линии оснастили системой интеллектуального учёта электроэнергии. Вложения энергокомпании в реализацию проекта составили около 7 млн рублей.

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Энергетики проводили реконструкцию сетей в Баранчинском в несколько этапов. Морозная погода не стала препятствием Фото: пресс-служба «Россети Урал