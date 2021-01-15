Алексей Орлов сверил планы с якорным предприятием Железнодорожного района

Глава Железнодорожного района Андрей Курочкин (справа) показывает Алексею Орлову (слева) эскиз благоустройства территории возле моста в районе Уральского государственного университета путей сообщения Фото: Галина Соловьева

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов продолжил традицию бывшего главы Екатеринбурга Александра Высокинского, связанную с объездами районов города. Сегодня он посетил объекты в Железнодорожном районе. На мероприятии традиционно присутствовали журналисты. По составу было видно, что в рейд приглашены не все – однако присутствовали «ОТВ», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Уральский рабочий» и «Областная газета».

Несмотря на то, что Алексей Орлов начал свой объезд ещё в обед, а закончить должен был поздним вечером, СМИ было предложено посетить с ним только два адреса. В итоге посмотреть, как общается с новой для себя командой Алексей Валерьевич, журналистам удалось лишь в одной точке. Мы побывали в реконструируемом здании, принадлежащем Свердловской железной дороге, по адресу Гражданская, 7. Само время общения с временно исполняющим полномочия главы было ограничено из-за плотного графика.

Как и Александр Высокинский, Алексей Орлов отправился на объезд территории вместе с главой района Андреем Курочкиным, одним из своих заместителей (вчера присутствовал замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов) и представителями городской думы – с ним приехал вице-спикер Виктор Тестов (председатель думы Игорь Володин находится в отпуске до 18 января. – Прим. «ОГ»). Также вместе с пресс-службой администрации на объекте работала советник Алексея Орлова Галина Токарева, которая перешла за ним из областного правительства в мэрию (сейчас идёт процесс перевода её на новое место работы. – Прим. «ОГ»).

Несмотря на то, что Орлов фактически возглавил город в конце декабря, во время беседы с Алексеем Бубновым, Андреем Курочкиным и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым (именно он презентовал проект благоустройства территории сквера имени Константина Бабыкина) было видно, что Алексей Орлов уже ориентируется по многим муниципальным вопросам. Так, на вопрос Виктора Тестова о перспективах строительства в Екатеринбурге второго терминала железнодорожного вокзала ответил не только Иван Колесников, но и Алексей Орлов.

- Объект появится в завокзальной части. Это проект примерно трёх-пяти лет, - отметил Колесников.

- Да, у проекта достаточно близкая перспектива, - заверил и Орлов.

Как оказалось, до новогодних праздников они уже встречались и обсуждали эти планы. Также Алексей Орлов сразу же принял предложение своего собеседника встретиться ещё раз в начале февраля. К слову, именно в эти дни пройдёт конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Екатеринбурга.

Видно, что Алексей Орлов очень уверенно чувствует себя на позиции градоначальника, при этом внимательно слушая людей, которые давно ведут муниципальные проекты. Он уже распланировал каждую неделю инспектировать районы и «сверять муниципальные планы с жителями, якорными предприятиями и крупными застройщиками района».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».