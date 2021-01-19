«Гитлера мы победили за четыре года. Сколько времени надо, чтобы обуздать проблему мусора?»

В «коллекции» Светланы Мухачёвой – публикации разных лет о переработке мусора. Фото: Ольга Кошкина

Ежедневно в отдел подписки «Областной газеты» обращаются до 20 читателей – чтобы продлить подписку или задать вопрос о доставке и заодно предложить новость или поделиться мнением о том, как сделать газету ещё лучше. Недавно в отдел позвонила читательница Светлана Мухачёва, которая читает «ОГ» шестой год. Она рассказала, что собирает наши публикации по теме переработки мусора – их набралась уже целая папка. Мнение Светланы Евгеньевны мы сегодня публикуем.

– Заинтересовалась этой темой, когда прочитала «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова. Один из героев выбрасывает в свой мусорный бак газету, закрывает крышку, а когда открывает – бак пуст: отходы перемалываются и уходят в канализацию. Стало любопытно: о переработке мусора думали уже в 1936 году, а как у нас сегодня идёт «умная» борьба с отходами? Радует, что в «Областной газете» этот вопрос поднимают регулярно.

На мой взгляд, она должна начинаться с сортировки. Я 54 года преподавала в школе № 104 Екатеринбурга, и с учениками начальных классов мы то и дело участвовали в кампаниях по сбору макулатуры. Однажды на деньги от сдачи макулатуры, собранной городскими школами, поставили памятник Павлику Морозову на территории одноимённого парка, а нашу школу за призовое место в этом конкурсе наградили телевизором «Луч». В аптеках, помню, стояли столики, на которых можно было оставить пустые флаконы от лекарств. Сейчас же сложно найти адреса приёмных пунктов, куда можно сдать бумагу, стекло, пластик. Максимум, что можно увидеть, – объявления о приёме опасных отходов (градусников и батареек).

Не хватает и бережливого, экономного отношения к ресурсам. А оно начинается с мелочей. Простой пример: каждый месяц я получаю платёжку от управляющей компании, приходит она в конверте. Посчитайте, сколько таких конвертов с квитанциями жители Екатеринбурга получают, чтобы отправить их в мусорное ведро?

И, конечно, важно, чтобы жители относились к экологической реформе не как сторонние наблюдатели, а как её участники. Жильцы нашего дома на Гагарина, 20 а полвека выносили мусор на контейнерную площадку у дома № 22. Но внезапно придомовую территорию закрыли забором, а к нам поставили один-единственный контейнер. Обещали, что это сделали временно, после обустройства площадки на Ленина, 68 а забор уберут. Потом контейнеров стало два. Жильцы же о всех новшествах узнавали уже постфактум.

Года два тому назад не выдержала и написала письмо с предложениями в администрацию Президента России. Письмо «спустили» вниз и вскоре мне пришёл ответ из регионального минЖКХ: «Указанные вами предложения по совершенствованию деятельности по обращению с ТКО найдут свое отражение при организации деятельности операторов». Надеюсь, что так и и будет.

Гитлера мы победили за четыре года. Интересно, сколько времени понадобится, чтобы обуздать проблему мусора?

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В минЖКХ региона Светлане Мухачёвой поблагодарили за предложения и пообещали учесть их при реализации экологической реформы. Фото: Ольга Кошкина

Один из классов Светланы Мухачёвой – на сдаче макулатуры. Фото: Предоставлено Светланой Мухачёвой