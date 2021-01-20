На госуслугах запустят сервис для онлайн-собраний собственников жилья

Собрания собственников жилья можно будет проводить в электронной форме. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство России утвердило постановление о проведении собраний собственников жилья в заочной форме. Для этого на портале госуслуг запустят специальный сервис «Госуслуги.Дом».

В этом приложении будут публиковаться данные об итогах голосований собственников и храниться протоколы собраний. Ресурс будет автоматически уведомлять жильцов о проведении собраний. Новый функционал станет доступен благодаря синхронизации портала с Единым государственным реестром недвижимости и государственной информационной системой ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба кабмина, приложение должно быть представлено в первом квартале этого года. Оно позволит упростить решение общедомовых проблем и минимизировать личные контакты граждан в условиях пандемии коронавируса.