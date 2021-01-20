В 2020 году на Среднем Урале капремонт провели в 907 домах

Улучшить свои жилищные условия за счёт проведения капремонта смогли 38 тысяч уральских семей. Фото: Павел Ворожцов.

В 2020 году в Свердловской области отремонтировали 907 домов. За счёт этого улучшить свои жилищные условия смогли 38 тысяч уральских семей.

"План 2020 года по капитальному ремонту многоквартирных домов на Среднем Урале выполнен своевременно и в полном объёме", - сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, в начале прошлого года генеральный директор фонда содействия капремонту Станислав Суханов заявлял о том, что в программу по капремонту включены 1 206 многоквартирников, в 1 044 из которых были запланированы строительно-монтажные работы за счёт средств фонда.

Также в прошлом году удалось заменить 289 лифтов. На текущий год поставлена более амбициозная цель - почти 900 лифтов.

Известно, что в ряде муниципалитетов области подрядчики уже приступили к монтажным работам 2021 года - замене внутридомовых инженерных сетей и ремонту кровли.