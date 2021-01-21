В трёх микрорайонах Тавды отключат холодную воду. Фото: Нина Георгиева.

Мэрия Тавды предупредила о массовом отключении холодной воды. Без коммунального блага останутся жители трёх микрорайонов.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, отключение ХВС связано с ремонтными работами. Все необходимые мероприятия проведёт МУП ТГО "Тавдинские инженерные системы".

"В связи с ремонтными работами на трубопроводе подачи холодного водоснабжения 21 января с 11:00 до 15:00 запланирована приостановка подачи ХВС в микрорайоны города Тавда: "Фанерного посёлка", "Механического посёлка", "посёлка Фабрика", – говорится в сообщении.

Узнать подробности отключения коммунального блага можно по телефону: (34360) 5-25-13.

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