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Общество / Благоустройство и ЖКХ
21 января 2021, 13:02

В Екатеринбурге стартует второй этап отбора парка, который благоустроят в 2022 году

парк

Екатеринбуржцам предстоит выбрать общественную территорию, которую благоустроят в 2022 году. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в Екатеринбурге стартует рейтинговое голосование за общественную территорию, которую благоустроят в 2022 году. На выбор горожанам предложены пять объектов.

Это парк "Преображенский" в Академическом, "Солнечные аллеи" в Солнечном, Летний парк "Уралмаш", сквер "Опалихинский" в Верх-Исетском районе и Сад имени Ф. Энгельса в центре. Именно этим объектам горожане отдали предпочтение в ходе опроса, прошедшего в конце прошлого года.

Голосование продлится до 28 января. Оно проходит на официальном портале Екатеринбурга. Там же можно ознакомиться с проектами реконструкции каждого из выносимых на голосование объектов. Некоторые эскизы публикуем ниже:

Иллюстрация: Концепция развития парка "Преображенский"
В Летнем парке "Уралмаш" могут обустроить необычную смотровую башню. Иллюстрация: Концепция развития Летнего парка "Уралмаш".
Иллюстрация: Концепция развития сквера "Опалихинский"
Иллюстрация: Концепция развития "Солнечных аллей"
Иллюстрация: Концепция развития Сада им. Энгельса

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Областная газета Свердловской области

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