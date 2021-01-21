В Екатеринбурге стартует второй этап отбора парка, который благоустроят в 2022 году

Екатеринбуржцам предстоит выбрать общественную территорию, которую благоустроят в 2022 году. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в Екатеринбурге стартует рейтинговое голосование за общественную территорию, которую благоустроят в 2022 году. На выбор горожанам предложены пять объектов.

Это парк "Преображенский" в Академическом, "Солнечные аллеи" в Солнечном, Летний парк "Уралмаш", сквер "Опалихинский" в Верх-Исетском районе и Сад имени Ф. Энгельса в центре. Именно этим объектам горожане отдали предпочтение в ходе опроса, прошедшего в конце прошлого года.

Голосование продлится до 28 января. Оно проходит на официальном портале Екатеринбурга. Там же можно ознакомиться с проектами реконструкции каждого из выносимых на голосование объектов. Некоторые эскизы публикуем ниже:

Иллюстрация: Концепция развития парка "Преображенский"

В Летнем парке "Уралмаш" могут обустроить необычную смотровую башню. Иллюстрация: Концепция развития Летнего парка "Уралмаш".

Иллюстрация: Концепция развития сквера "Опалихинский"

Иллюстрация: Концепция развития "Солнечных аллей"

Иллюстрация: Концепция развития Сада им. Энгельса

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