В 2021 году в трёх свердловских городах заменят 211 лифтов в домах со спецсчетами

Всего в 2021 году на Среднем Урале заменят 211 таких лифтов. Фото: Галина Соловьёва

Правительство Свердловской области направит 200 миллионов рублей на обновление лифтового оборудования в жилых домах со спецсчетами в трёх муниципалитетах. Всего в 2021 году на Среднем Урале заменят 211 таких лифтов.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, с помощью субсидий из региональной казны в Екатеринбурге заменят 161 лифт, Нижнем Тагиле — 41, в Каменске-Уральском — 9.

Добавим, что обновление лифтового парка в многоквартирных домах региона осуществляется при поддержке областной казны с 2019 года. Эта мера позволила поэтапно заменить дорогостоящее оборудование не только в домах, аккумулирующих взносы в общем котле фонда капремонта, но и в домах с отдельными спецсчетами. По данным регионального МинЖКХ, на условиях софинансирования в жилфонде уже заменено свыше 550 лифтов.

Напомним, всего в 2021 году в многоквартирных домах Свердловской области планируется заменить 902 лифта. Речь идёт об оборудовании, которое эксплуатируется более 25 лет. Помимо вышеуказанных 211 лифтов, более 880 подъёмников в текущем году заменят по региональной программе капремонта. Список домов, где будут проводиться работы, уже известен.