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Общество / Благоустройство и ЖКХ
21 января 2021, 19:10

В Североуральске устранили последствия аварии на теплосети

Североуральск

В Североуральске устранили последствия аварии, произошедшей в выходные. Фото: Пресс-служба администрации Североуральского ГО

В Североуральске устранили последствия аварии, произошедшей в выходные: в ночь с 16 на 17 января большегрузный самосвал с поднятым кузовом повредил газовую трубу и трубу тепловой сети. В результате без горячей воды и отопления остались ветстанция, гаражи, складские помещения и один жилой дом. Коммунальщики освободили из плена застрявший МАЗ, устранили повреждения на газопроводе, демонтировали и заменили испорченный участок теплосети.

Как сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на ГИБДД, личность водителя установлена, на момент аварии он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас проводится проверка.

Североуральск
Фото: Светлана Ермолова/МУП «Комэнергоресурс»
Североуральск
Фото: Светлана Ермолова/МУП «Комэнергоресурс»
  • Опубликовано в №010 от 22.01.2021 
Областная газета Свердловской области
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