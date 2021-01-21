В Североуральске устранили последствия аварии на теплосети

В Североуральске устранили последствия аварии, произошедшей в выходные. Фото: Пресс-служба администрации Североуральского ГО

В Североуральске устранили последствия аварии, произошедшей в выходные: в ночь с 16 на 17 января большегрузный самосвал с поднятым кузовом повредил газовую трубу и трубу тепловой сети. В результате без горячей воды и отопления остались ветстанция, гаражи, складские помещения и один жилой дом. Коммунальщики освободили из плена застрявший МАЗ, устранили повреждения на газопроводе, демонтировали и заменили испорченный участок теплосети.

Как сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на ГИБДД, личность водителя установлена, на момент аварии он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас проводится проверка.

Фото: Светлана Ермолова/МУП «Комэнергоресурс»

Фото: Светлана Ермолова/МУП «Комэнергоресурс»