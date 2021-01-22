В Артёмовском без холодной воды остались девять домов

В Артёмовском без холодной воды остались девять домов. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области произошла очередная коммунальная авария. На этот раз без холодной воды остались жители Артёмовского.

Авария на сети водоснабжения, которая обслуживается Свердловской дирекцией по тепловодоснабжению – структурного подразделения филиала ОАО "РЖД", произошла по ул. Свободы, 29а. Без ХВС остались жители девяти домов.

По факту аварии Егоршинской транспортной прокуратурой проводится проверка, устанавливаются причины случившегося. Специалистами будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Жителям организован подвоз воды и её подача из резервных ёмкостей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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