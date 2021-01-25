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Общество / Благоустройство и ЖКХ
25 января 2021, 15:01

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга потратят 7 миллионов на очистку тротуаров

Уборка снега с тротуаров

Победителю аукциона предстоит заниматься уборкой тротуаров от снега до 15 апреля и с 15 октября до конца года. Фото: Галина Соловьёва

В одном из районов столицы Урала ищут подрядчика, который займётся зимним и весенним содержанием тротуаров. На эти цели МБУ "Орджоникидзевский ДЭУ" готово выделить 7 миллионов рублей.

Победителя аукциона определят 5 февраля. Ему предстоит заниматься уборкой тротуаров (в границах пешеходных переходов и перекрёстков) от снега до 15 апреля и с 15 октября до конца года. Весной исполнителю предписано подметать территории от грязи и мусора на ширину 1 м из-под металлических ограждений, и собирать всё это в мешки. О проделанной работе нужно отчитываться ежедневно до 7:00.

Добавим, что в документации на сайте госзакупок также упоминается, что снежные валы не допускаются на тротуарах,  перекрёстках улиц, вблизи железнодорожных переездов, ближе 15 м от пешеходного перехода и ближе 20 м от остановок.

Другие районы города схожих закупок пока не объявляли.

Ранее прокуратура внесла Алексею Орлову представление за плохую уборку снега в Екатеринбурге.

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Областная газета Свердловской области

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