«Нам нужен такой мэр как Собянин»

«Облгазета» регулярно выезжает в уральские территории. Камышлов – на очереди. Фото: Владимир Мартьянов

В конце декабря прошлого года в нашу редакцию пришло письмо от жительницы Камышлова, ветерана труда Людмилы Михайлишиной. Женщина сообщила, что выписывает «Облгазету» на протяжении пяти лет. И давно хотела поделиться своим мнением о том, что происходит в городе. «А происходит, на мой взгляд, развал», – написала она.

«Администрация бездействует, на звонки не отвечает, – утверждает Людмила в своём письме. – Срочно нужна замена. Сейчас нашему городу нужен такой мэр, как Собянин (Сергей Собянин – мэр Москвы. – Прим. авт.) или Высокинский (Александр Высокинский – экс-мэр Екатеринбурга, ныне и.о. первого заместителя губернатора Свердловской области. – Прим. авт.). Раньше колхозы председателей выбирали по деловым качествам. И выбирал народ, а не дума. А сейчас – что? Город наш – старинный, купеческий. Был очень красивым, ухоженным. К каждому празднику дома и магазины белили… А теперь зарос травой, деревья не подрезаны, здания разрушенные стоят, как призраки. Есть и такие, которые простаивают по 30–40 лет…»

Жительница Камышлова привела пример – двухэтажное кирпичное здание, примыкающее к хирургическому корпусу местной больницы. По словам Людмилы, оно стало местом свалки мусора.

Пожаловалась читательница и на медицину в городе. «Хирургия радует тем, что в ней работают хорошие врачи, медсёстры, нянечки. Но приходится плохо этим врачам – для срочной операции нет оборудования. Вот и едут наши больные по всем городам Свердловской области. Ещё в хирургии нет подъёмника – сломался давно. И медсёстры, нянечки на носилках на второй этаж тащат больного. Хорошо, если он весит 50 кг. А если – 90? В поликлинике нет кардиолога, терапевтов и ещё ряда специалистов. Вот такие у нас условия…»

Людмила Михайлишина пригласила нас, журналистов, в гости – посмотреть, чем живёт её родной Камышлов. «Когда читаю «Облгазету», очень много пишут о городах нашей области. Где-то что-то строят, делают дороги и пр. Приезжают разные специалисты, комиссии. А в наш Богом забытый Камышлов – никто. Про город в наших газетах пишут мало. Может быть, вы напишете?!»

Расспросить подробнее нашу читательницу, почему же она сделала такие выводы, не удалось – в письме она не оставила свой номер телефона. Мы выяснили, что Любовь Михайлишина регулярно пишет заметки и печатается в камышловских СМИ, в том числе в газете «Камышловские известия». Получить комментарий от мэра Камышлова Алексея Половникова тоже не получилось – он не взял трубку. Обещаем автору письма побывать в городе в ближайшее время.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №012 от 26.01.2021