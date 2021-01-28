В Екатеринбурге оштрафован детский сад, где не соблюдался температурный режим

Температура и влажность воздуха в помещениях детского сада не соответствовала установленному нормативу. Фото: Алексей Кунилов.

Детский сад №31 на улице Академика Бардина в Екатеринбурге получил штраф за несоблюдение температурного режима. Главе города было внесено представление о необходимости устранить нарушения.

В конце прошлого года прокуратура Ленинского района уральской столицы организовала проверку в дошкольном учреждении, информация о нарушениях в котором поступила из СМИ. 4 декабря сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора нагрянули в детсад и провели там замеры микроклимата. Оказалось, что температура и влажность воздуха в помещениях были ниже установленного норматива. Кроме того, там использовались переносные обогреватели, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Детский сад оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Также прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга, после чего в садике наладили работу системы отопления и установили увлажнители воздуха. Таким образом, температурный режим приведён в соответствие с требованиями.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о замерзающих школьниках в Сосьве. На прошлой неделе прокуратура организовала там проверку.