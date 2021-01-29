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Общество / Благоустройство и ЖКХ
29 января 2021, 11:07

Екатеринбуржцы выбрали для благоустройства в 2022 году два объекта в новых микрорайонах

люди гуляют в парке

Победителями рейтингового голосования стали "Солнечные аллеи" в Солнечном и парк "Преображенский" в Академическом. Фото: Галина Соловьёва.

В мэрии Екатеринбурга озвучили итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2022 году. Большинство жителей уральской столицы отдали предпочтение двум объектам в микрорайонах Солнечном и Академическом.

Речь идёт о "Солнечных аллеях" и парке "Преображенский". Они получили почти равное количество голосов - 68 926 и 68 753 соответственно.

Проектирование данных общественных территорий начнётся уже в этом году. По итогам подготовки проектной документации станет известен срок проведения работ и начнут формироваться заявки на финансирование. Об этом в ходе брифинга, посвящённого итогам голосования, рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

По её словам, в голосовании, которое длилось с 21 по 28 января, приняли участие 155 372 екатеринбуржца. На выбор им предложены пять объектов. Кроме обозначенных выше, это летний парк "Уралмаш" (за его благоустройство проголосовали    10 111 человек), сад им. Энгельса (3 904) и сквер "Опалихинский" (3 678).

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Областная газета Свердловской области

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