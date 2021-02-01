Спецавтобаза объяснила свои тарифы на вывоз мусора

№ 002 от 12.01.2021 г. Скриншот полосы

Недавно «Облгазета» опубликовала статью под названием «Почему же тарифы на вывоз мусора всё-таки вырастут?», где рассказала о планируемом повышении платы граждан за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) начиная с июля. Материал вызвал общественный резонанс – жители буквально атаковали редакцию телефонными звонками с просьбой подробнее разъяснить ситуацию. Камнем преткновения стали тарифы регионального оператора "Спецавтобаза", обслуживающего жилфонд Екатеринбурга и Восточной зоны региона.

В статье мы указали, что тариф Спецавтобазы на услугу по обращению с ТКО с июля составит 597,35 рубля согласно постановлению Региональной энергетической комиссии (РЭК). Сейчас он составляет 579,82 рубля с учётом НДС. Как следствие, жители многоквартирных домов Екатеринбурга (абоненты Спецавтобазы) будут платить по 123,50 рубля за вывоз мусора в месяц вместо 104,68. Наши же читатели утверждают, что данную сумму им выставляют в квитанциях уже с января. Что же получается – Спецавтобаза повысила тариф раньше других региональных операторов?

Как выяснилось, всё дело в судебных тяжбах Спецавтобазы с РЭК. Ещё в 2018 году РЭК установила тарифы для данного регоператора в сумме 697,76 рубля (должен был действовать с 1 января 2019 г. по 30 июня 2020 г.) и 750,11 рубля (с 30 июня по 31 декабря 2020 г.). Федеральная антимонопольная служба в ходе проверки посчитала эти тарифы излишне завышенными и выдала предписание РЭК – понизить суммы. В итоге РЭК своим постановлением опустила их до 474,37 рубля (с 1 января 2019 г. по 30 июня 2020 г.) и до 491,44 рубля (с 30 июня по 31 декабря 2020 г.).

Спецавтобаза с этим решением не согласилась и оспорила решение РЭК через суд. Решением областного суда тариф был восстановлен до 579,82 рубля на период с 1 по 31 декабря 2020 года. И этот же тариф, как выяснилось, сохранится до 1 июля 2021 года.

– Региональная энергетическая комиссия изменила тариф, сниженный ранее по предписанию ФАС России, на основании решения суда. Все заложенные в предыдущий тариф расходы были экономически обоснованы. Это было подтверждено еще на стадии формирования стоимости услуги по обращению с ТКО. В итоге тариф был принят с соблюдением установленного законом порядка, что признано в судах нескольких инстанций, – сообщил пресс-секретарь Спецавтобазы Артём Горбунов. – Для жителей Восточной зоны Свердловской области, в том числе города Екатеринбурга, с 1 декабря 2020 г. размер тарифа составляет 579,82 рубля за кубический метр. С учётом этого тарифа плата за услугу для жителей многоквартирных домов составляет 123,50 рубля на одного проживающего, для жителей частного сектора – 151,33 рубля.

Данный размер платы будет действовать до 1 июля текущего года. Потом тариф изменится, и плата подрастёт. Информацию подтвердил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Точная сумма платежа пока не называется.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №17 от 02.02.2021