В Полевском открылась новая мусороперерабатывающая станция. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В рамках реализации нацпроекта "Экология" в Полевском построили новый объект временного хранения и организации единовременной перевозки твёрдых коммунальных отходов (ТКО). С работой мусороперерабатывающей станции в день её открытия ознакомился замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Площадка, вмещающая в себя более 30 тонн мусора в сутки, расположена в двух километрах от Полевского. Отходы, поступающие на станцию в течение дня, перегружаются из мусоровозов напрямую в так называемый мультилифт, откуда они транспортируются на полигон для захоронения. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, с развитием инфраструктуры, ТКО будут направляться таким же образом и на мусоросортировочные станции для первичной сортировки.

Как заявил Егор Свалов, в ходе визита на введённый в эксплуатацию объект строительство мусороперегруза в Полевском предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами и обусловлено закрытием местного полигона.

"Теперь, благодаря новой площадке, региональный оператор сможет перенаправлять отходы на другие объекты захоронения. Сам же процесс доставки мусора до конечной точки назначения станет более эффективным и экологически безопасным: за счёт внушительной вместимости бункеров-накопителей – она близка к объёму десяти малотоннажных мусоровозов – сократится не только трафик спецтехники и количество используемого ею топлива, но и её углеводный след в атмосфере", - заявил замглавы регионального министерства энергетики и ЖКХ.

На сегодняшний день поодобные объекты введены в эксплуатацию в шести муниципалитетах Среднего Урала. Речь идёт о Туринске, Талице, Шале, Тугулыме, Туринской Слободе и Пышминском городском округе.