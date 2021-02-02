По предложению активистов "Маяк" реконструирует Сад Нурова

Фото: скриншот из презентации проекта

Корпорация "Маяк", которая последние полтора месяца регулярно всплывает в повестке в связи со сносом здания ПРОМЭКТа, согласилась заняться благоустройством сада Нурова, который находится рядом с объектом культурного наследия - комплексом зданий по Чапаева, 1. Как рассказал "Облгазете" вице-президент корпорации "Маяк" Олег Мошкарёв, с предложением к ним обратились активисты движения "Парки и скверы".

Кроме того, по словам представителя корпорации, активисты предложили своё видение по использованию комплекса зданий на Чапаева, 1. По их мнению, после того как здания будут отреставрированы, сад Нурова может стать ещё одним креативным городским пространством.

- Мы согласны, что комплекс Чапаева 1 сад Нурова после реставрации может стать креативным центром города с "особыми" арендаторами. Например, там можно разместить музей камня, художественные мастерские. Также мы готовы благоустроить прилегающую территорию, если нам передадут её под благоустройство. Идеи, высказанные на встрече авторами проекта мы разделяем и готовы использовать, вкладывая собственные средства, - отметил Олег Мошкарёв.

Усадьба купца Нурова находится на углу улиц Декабристов и Чапаева, возле Царского моста. Сейчас большая часть сада возле комплекса зданий закатана в асфальт, остался лишь небольшой зелёный участок. Несколько лет назад жители Екатеринбурга его самостоятельно благоустроили. Инициативу волонтёров в своём блоге отметил известный урбанист Илья Варламов.

Напомним, в конце декабря общественники Екатеринбурга забили тревогу по поводу сноса здания ПРОМЭКТа. Представители общественной организации «Уральский хронотоп» подали заявление о включении здания в перечень объектов культурного наследия как памятник конструктивизма в то время, когда на объекте уже шли работы по демонтажу.