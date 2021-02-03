Засыпались

Жительница Екатеринбурга Елена Трегубова: «Территорию у нас почистили, но как! Всё грязное месиво свалили на придомовую территорию. Гора – высотой под окна первого этажа». Фото: Елена Трегубова

Несколько дней подряд в Екатеринбурге идёт упорная борьба со снегом. Коммунальные службы города приведены в режим полной готовности, уверяют в мэрии. Но, судя по многочисленным комментариям в соцсетях и постоянным звонкам в нашу редакцию, ни пешеходов, ни водителей качество уборки дорог не устраивает. Чиновники объясняют снежный «коллапс» высокой изношенностью дорожной техники. А дорожники утверждают, что дело именно в снеге. Ни то, ни другое объяснение горожан не устраивает.

Гора – под окна

Жительница Екатеринбурга Елена Трегубова с улицы Электриков, 29 (Орджоникидзевский район) приехала в редакцию «Облгазеты» с фотоаппаратом.

– Я привезла вам фотографии – как убирают снег с дорог, – объяснила она. – Территорию у нас почистили, но как! Всё грязное месиво свалили на придомовую территорию. Гора – высотой под окна первого этажа. Туда же сгребли снег с автостоянки. В итоге количество снега у нас не уменьшилось, а наоборот, увеличилось. И если всё это растает, то потечёт к нам в подвалы. Неужели нельзя работать нормально?!

Таких жалоб в редакцию «ОГ» приходит в день – не по одной. Люди просят объяснить, почему так происходит в городе, причём из года в год. И кто же всё-таки несёт ответственность за содержание улично-дорожной сети в зимний период.

Кто, как и чем очищает город Сегодня на балансе екатеринбургской администрации находится 1,5 тысячи километров дорог, включая тротуары и остановочные комплексы. Общая площадь обслуживаемой территории – 15,4 млн квадратных метров. Ответственность за содержание дорог в летний и зимний периоды лежит на районных ДЭУ (дорожно-эксплуатационных управлениях). Всего их 7. Парк снегоуборочной техники насчитывает 588 машин. Из них 412 используются в зимние месяцы. Это КДМ (комбинированные дорожные машины), снегопогрузчики, грейдеры, самосвалы, тракторы и пр. В каждом ДЭУ – по 80–100 единиц техники. Очищать улицы от снега коммунальщики должны минимум дважды в сутки – ночью и днём. Но в случае обильных осадков машины выводятся на дороги с интервалом в несколько часов. Контроль за качеством уборки ведут надзорные органы (в том числе прокуратура) и ГИБДД. В случае несвоевременной дорожной очистки они направляют представление в мэрию – устранить недочёты. В 2021 году такой документ уже поступил чиновникам.

Версия мэрии: всё изношено

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов (на его имя прокуратурой выдано представление за плохую уборку снега!) в эфире ОТВ объяснил ситуацию:

– Всё дело в том, что большая часть снегоуборочной техники в городе устарела. Её износ превышает 70 процентов.

Эту же причину называл Алексей Бубнов, замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. На заседании городской думы он сказал:

– Массовое обновление техники было в 2012 году и обошлось в 600 млн рублей. Больше крупных закупок не было.

Мы проверили: в федеральной базе госзакупок подобных приобретений действительно не было. Фигурируют только электронные аукционы на поставку резины и запчастей для снегоуборочных машин. На вопрос, почему же парк спецтехники не обновлялся 8 лет, чиновники отвечают так: на это необходимо ни много ни мало 2,5 млрд (!) рублей. Таких средств у города нет.

По мнению властей, единственный выход – просить деньги у областного правительства.

– У меня есть договоренность с губернатором, что область нам поможет закупить технику, – заявил Алексей Орлов. – Именно такую, которая эффективно показывает себя на дорогах.

Аномалия-2016 Судя по данным официального сайта мэрии Екатеринбурга, с 2017 года на уборку улиц от снега выходило одно и то же количество техники: 220–320 машин – ночью и 150–250 – днём. Количество рабочих – от 150 до 400 человек. За сутки в среднем вывозилось от 10 до 20 тысяч тонн снега (в зависимости от погоды). За весь зимний сезон – более миллиона тонн. «Прорывом» можно считать 2016 год: тогда в начале февраля на очистку улиц от снега вышли 500 единиц техники и 788 рабочих. Причина – мощный снегопад. Объём вывезенной снежной массы достиг 850 тысяч тонн (из него можно построить 7 небоскрёбов «Высоцкий» или 150 ледовых городков). Возникает вопрос: если в 2016 на уборку снега бросили практически все имевшиеся силы, и это привело к успеху, то почему так не делалось потом?!

Версия ДЭУ: виновата погода

Между тем, районные ДЭУ, ответственные за уборку дорог, придерживаются другой позиции. Директор МБУ «Железнодорожное ДЭУ» Юрий Горланов так прокомментировал ситуацию:

– Говорить о том, что износ парка снегоуборочной техники в городе – единственная причина сложившейся ситуации, на мой взгляд, некорректно. 70-процентный износ есть у ОТДЕЛЬНЫХ транспортных единиц. У нас, например, 82 машины – они на ходу. Да, есть несколько единиц, у которых предельный срок эксплуатации истёк. Но это не критичная цифра.

Руководители ДЭУ вспоминают добрым словом Александра Высокинского: бывший глава Екатеринбурга в 2019 году принял решение выделить районам дополнительно по 100 млн рублей из городской казны, в том числе на новую дорожную технику. И эта техника была закуплена. В то же ДЭУ Железнодорожного района пришли по два новых снегопогрузчика, самосвала и трактора, а также грейдер и КДМ. Масштабным обновлением автопарка это назвать нельзя, но уже большой плюс в работе, говорят коммунальщики.

По мнению ДЭУ, причина сложившейся дорожной ситуации – слишком обильные осадки. В январе снега выпало в два раза больше, чем в январе прошлого года, утверждают дорожники (к слову, в уральском Гидрометцентре информацию подтвердили – нынче выпало 215 процентов месячной нормы осадков). И сразу ликвидировать последствия суровой уральской погоды просто невозможно.

Версия горожанина: неэффективное взаимодействие

Евгений Сутягин, руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль», заявил «ОГ», что плохо убранный снег на улицах – результат неэффективного взаимодействия муниципальных властей и дорожных служб. И списывать эту проблему на погоду либо на износ техники не нужно.

– Дорожные службы города должны быть изначально готовы к любому авралу, в том числе к сильнейшим снегопадам, – прокомментировал он. – Что касается износа техники, это старая история – на протяжении многих лет об этом говорят, но жителям не легче. Если у нас два основных сезона – зимний и летний, когда на улицы выводится спецтранспорт, так может быть, заранее учитывать все риски и быть готовым к проблемным ситуациям?! Перед сезонами власти с трибун громко заявляют о том, что техника готова. Но она должна быть готова не на одну неделю, а на весь сезон.

Грядут перемены? Как выяснила «ОГ», сейчас администрация Екатеринбурга готовит реестр снегоуборочной техники, которую необходимо закупить. Он формируется, исходя из заявок ДЭУ. Машины подбираются в плане универсальности, чтобы использовать их не только зимой, но и летом. Мы узнали – стоит новая техника не дёшево: грейдер – от 5 млн рублей, снегоуборщик – от 1 до 10 млн рублей, КДМ – от 2 до 6 млн рублей и пр. – Совещание по заявкам ДЭУ пройдёт в администрации на этой неделе, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Будет размещена конкурсная закупка, исходя из финансовых возможностей города. Конкретная дата размещения пока неизвестна.

Нужен хозяйственник

В недавнем интервью «Областной газете» (см. номер за 30 января) председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин заявил, что городу нужен мэр-хозяйственник, который разбирается в том, как работает городское хозяйство, и способный в случае чего его «отремонтировать». То есть, сводя вопрос к конкретной ситуации, главой Екатеринбурга должен стать тот, кто сможет очистить город (зимой – от снега, летом – от грязи). Надеемся, что 9 февраля депутаты утвердят именно такого человека.