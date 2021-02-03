В Свердловской области утверждён перечень работ по благоустройству трёх природных парков в 2021 году

Строительно-монтажные работы в парках стартуют после определения подрядчиков. Фото: Павел Ворожцов.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области утвердил список работ по благоустройству трёх особо охраняемых природных территорий - Мало-Истокский и Калиновский лесные парки, а также природный парк "Река Чусовая". Строительно-монтажные работы в парках стартуют после определения подрядчиков.

Благоустройство природных территорий в 2021 году пройдёт в рамках реализации нацпроекта "Экология".

"Улучшенная инфраструктура парков привлечёт в них больше посетителей, отдых жителей на природе станет более комфортным и более доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья", – заявил глава регионального министерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в этом году в Мало-Истокском лесопарке установят почти 58 новых удобных скамеек и урны рядом с каждой из них, модульная раздевалка, поделённая на три секции, три беседки с мангалами, качели, контейнерная площадка и два детских игровых модуля. Также планируется установка информационных стендов, восстановление прогулочной аллеи и ограды парка, дополнительное озеленение парка, обустройство входной группы и километровой пешеходной тропы.

В Калиновском лесном парке обустроят почти 1,7 км дорожно-тропиночной сети. В свою очередь, природный парк "Река Чусовая" обзаведётся новой турстоянкой на территории Нижнего Тагила, на правом берегу реки Чусовой в одном километре от деревни Усть-Утка. Стоянку оборудуют навесом, столом на десятерых человек, скамейками и туалетом.

Напомним, в настоящее время в Екатеринбурге ведутся масштабные работы по реконструкции Шарташского лесопарка. Недавно был обнародован обновлённый мастер-план парка, рассчитанный на десять лет.

Как ранее рассказал «Областной газете» руководитель дирекции лесных парков Вадим Александров, в настоящее время приоритетной для работников лесного хозяйства является задача по развитию существующих парков, а не созданию новых.