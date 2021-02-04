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Общество / Благоустройство и ЖКХ
4 февраля 2021, 17:01

3200 свердловчан остались без света из-за долгов

свет

На сегодняшний день долги за свет имеют 180 тысяч жителей региона. Фото: Алексей Кунилов.

С начала года 3 200 жителей Среднего Урала остались без света из-за долгов. Речь идёт об абонентах Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе поставщика, в феврале меры по ограничению электрической энергии должникам будут усилены. Граждан призывают погасить имеющуюся задолженность в кратчайшие сроки. На сегодняшний день долги за свет имеют 180 тысяч жителей региона.

Клиентам-должникам, оставшимся без света, придётся оплатить услуги по отключению и возобновлению поставки электроэнергии в размере 3 000 рублей. Данное требование определено постановлением Правительства РФ №354.

Отмечается, что отключение электроэнергии – крайняя мера, прибегнуть к которой компания вынуждена из-за растущей суммы задолженности. На данный момент долг жителей Свердловской области за электрическую энергию превышает 1,5 млрд рублей, за тепловую – 730 млн рублей.

Добавим, с 1 января 2021 года Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» возобновил начисление пеней и отключение энергоресурсов должникам.

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» – гарантирующий поставщик электроэнергии практически во всех муниципалитетах региона. Компания делит клиентов с другими поставщиками в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Новоуральске.

Областная газета Свердловской области

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3200 свердловчан остались без света из-за долгов