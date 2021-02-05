Академический присоединился к программе по раздельному сбору мусора

В Екатеринбурге к программе присоединились 152 дома в Академическом микрорайоне, а также Чкаловском, Ленинском и Октябрьском районах города. Фото: Галина Соловьёва.

В екатеринбургском микрорайоне Академический введена система раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на три вида контейнеров - для несортируемых отходов, пластика и бумаги. Участие в пилотном проекте принимают более 100 домов.

Перед сбором перерабатываемого мусора 321 контейнер был промаркирован наклейками с указанием видов отходов.

Фото: Галина Соловьёва.

"Весь мусор вывозят три машины: одна - несортируемый, две другие – бумагу и пластик. Сортируемые отходы из Академического, как и из других районов Екатеринбурга, попадают на мусоросортировочный комплекс "Широкореченский", - сообщил начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП "Спецавтобаза" Сергей Тесля.

Сергей Тесля. Фото: Галина Соловьёва

Отходы, поступившие на мусоросортировочный комплекс, сортируют по группам, спрессовывают, упаковывают и отправляют на переработку. Например, стекло переплавляют и изготавливают новые бутылки, металл очищают от этикеток, чтобы переплавить в единую массу, из которой потом будут производить алюминиевые банки, фурнитуру и детали, а пластик дробят на гранулы, из которых затем получаются, в частности, ПЭТ-бутылки, сетка и проводка.

Фото: Галина Соловьёва.

Как отметил гендиректор управляющей компании "Академический" Николай Смирнягин, практика показала, что люди ответственно относятся к сортировке мусора.

"Тема экологии у молодых жителей района сегодня очень востребована. Они активно участвуют в "зелёных" проектах, бережно относятся к природе, ответственно подходят к разделению бытового мусора. Тем более что делать это просто, так как все контейнеры в мусорокамерах подписаны и отличаются друг от друга по цветам", - заявил он.

Николай Смирнягин. Фото: Галина Соловьёва.

Проект по раздельному сбору мусора в Свердловской области стартовал 1 июля 2020 года в пилотном режиме. Сейчас в нём участвуют семь муниципалитетов: Екатеринбург, Сысерть, Арамиль, Алапаевский район, Каменск-Уральский, Алапаевск и Верхняя Пышма.

Всего в проекте участвует 4 665 индивидуальных домов и более 300 многоквартирных жилых зданий. В Екатеринбурге к программе присоединились 152 дома в Академическом микрорайоне, а также Чкаловском, Ленинском и Октябрьском районах города.

Фото: Галина Соловьёва.

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