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Общество / Благоустройство и ЖКХ
8 февраля 2021, 17:25

В Сысерти поставят памятник Алексею Турчанинову

Скульптура Алексея Турчанинова

Именно Турчанинов организовал оборону города во время Пугачёвского бунта в 1773–1774 годах. Фото: Надежда Шаяхова

В Сысерти реализуется проект благоустройства исторического центра города. Главным его украшением будет скульптура Алексея Турчанинова – уральского солепромышленника, горнозаводчика и мецената, жившего в XVIII веке.

При Турчанинове в Сысерти была реконструирована плотина, модернизирован завод, построены гранильная, посудная и якорная фабрики. Заработали минералогический и археологический музеи, даже открылся зверинец, где обитали олени и верблюды. А также местный храм, госпиталь, научная библиотека и многое другое.

Как сообщает сысертская газета «Маяк», проект памятника человеку, который внёс весомый вклад в развитие города, был готов ещё в 2013 году. А возможность реализовать его появилась только недавно в связи с реконструкцией исторического центра. Сейчас памятник изготавливают в одной из екатеринбургских мастерских. Высота постамента составит 2 метра, высота самой фигуры Турчанинова – 2,5 метра.

  • Опубликовано в №22 от 09.02.2021 
Областная газета Свердловской области
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