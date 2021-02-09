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Общество / Благоустройство и ЖКХ
9 февраля 2021, 19:23

В регионе выросла плата за капремонт домов

Капитальный ремонт, рабочие

В 2021 году планируется провести капитальный ремонт 1 100 многоквартирных домов, в 313 из них заменят лифты Фото: Павел Ворожцов

С 2021 года в Свердловской области повысился минимальный размер взноса граждан на капремонт. Сейчас он составляет 10 рублей 11 копеек за один квадратный метр площади помещения в многоквартирном доме. Это на 39 копеек больше прошлогоднего тарифа. Квитанции с новыми суммами уже начали поступать уральцам.

Областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что минимальный тариф на капремонт подлежит ежегодной переоценке в течение всего срока действия региональной программы капремонта домов. «Размер взноса рассчитывается по методике Минстроя РФ и зависит от суммарной площади запланированных к ремонту домов, необходимого объёма работ, стоимости стройматериалов», – цитирует его пресс-служба областного фонда содействия капремонту МКД.

Взнос увеличен на четыре процента в соответствии с индексом инфляции. Плата граждан за капремонт домов является обязательной по закону. Сумма платежа зависит не от количества людей, прописанных в квартире, а от площади жилого помещения, подчеркнул министр.

  • Опубликовано в №023 от 10.02.2021 
Областная газета Свердловской области
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