Решение о проведении энергоэффективного капремонта домов будут принимать сами собственники. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области создаётся центр компетенций по энергоэффективному капремонту многоквартирных домов. Новая структура будет работать в Екатеринбурге на ул. Бориса Ельцина, 3.

Как сообщает департамент информполитики региона, главными задачами новой структуры станет оказание консультационной и методической помощи свердловчанам по вопросам применения при ремонте домов современных энергосберегающих материалов и технологий, а также привлечение инвестиций из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, чтобы привести технические характеристики домов к современным стандартам качества, необходимо прежде всего повышать их энергоэффективность. Однако на сегодняшний день соответствующие мероприятия в список обязательных работ не входят, и их проведение ведёт к заметному удорожанию ремонтов.

«Финансовую поддержку в данном вопросе, в виде частичной компенсации затрат на модернизацию инфраструктуры, мы рассчитываем получить от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Основным условием для этого является снижение потребления коммунальных ресурсов по результатам выполнения капитального ремонта не менее чем на 10 процентов», – рассказал министр.

По словам гендиректора регионального Фонда капремонта Станислава Суханова, решение о проведении энергоэффективного капремонта домов будут принимать сами собственники жилых и нежилых помещений в МКД. В свою очередь, Центр компетенций поможет сформировать необходимый пакет документов и получить финансовую поддержку на эти цели, в том числе жителям домов со спецсчетами.

Напомним, с2021 года в Свердловской области повысился минимальный размер взноса граждан на капремонт. Сейчас он составляет 10 рублей 11 копеек за один квадратный метр площади помещения. Это на 39 копеек больше прошлогоднего тарифа. Квитанции с новыми суммами уже начали поступать уральцам.