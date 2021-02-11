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Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 февраля 2021, 17:07

В России появится единая платформа для голосования за объекты благоустройства

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В 2020 году в решении вопросов формирования комфортной городской среды приняли участие 13,4% жителей страны. Фото: Павел Ворожцов.

Россияне смогут голосовать за объекты благоустройства на единой платформе. Там жителям конкретных территорий предложат на выбор общественные пространства, которые претендуют на обновление в следующем году.

Для того чтобы отдать свой голос за тот или иной объект, гражданам необходимо зарегистрироваться на платформе через портал госуслуг или свои страницы в соцсетях. При возникновении вопросов или предложений они смогут связаться с кураторами по телефонам.

Как отмечается на сайте Минстроя РФ, первое голосование на платформе пройдёт уже с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Основная цель запуска единой платформы - вовлечение большего количества граждан в процесс выбора территорий для благоустройства. Так, в 2020 году в решении вопросов формирования комфортной городской среды приняли участие 13,4% жителей страны, в 2021 году долю участвующих в голосовании планируется увеличить до 15%.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова, благоустройство станет более открытым, так как на платформе можно будет посмотреть результаты голосования по любому объекту, а также узнать о статусе исполнения работ. Власти обещают, что какие-либо подтасовки в данном случае полностью исключены, поскольку результаты голосования будут учитываться автоматически. Ожидается, что в дальнейшем платформа позволит получать от граждан обратную связь о проведении работ.

Разработчиком платформы и её оператором выступит АНО "Диалог Регионы".

Напомним, осенью прошлого года после очередных общественных обсуждений, организованных мэрией Екатеринбурга, жители города усомнились в добросовестности проведения голосования. На обсуждение тогда выносились изменения в правила землепользования и застройки. Из 5 607 человек 5 560 изменения поддержали. "Областная газета" разбиралась, реальны ли результаты голосования.

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Областная газета Свердловской области

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