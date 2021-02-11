На капремонт «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле выделят ещё 4,5 миллиона

4,5 миллиона рублей пойдут на создание доступной среды для людей с ОВЗ в «Доме Окуджавы». Фото: пресс-служба мэрии.

Власти Нижнего Тагила выделят из городской казны дополнительные средства на капремонт «Дома Окуджавы». 4,5 миллиона рублей пойдут на создание доступной среды для людей с ОВЗ.

Соответствующее решение было принято по итогам выездного совещания мэра города Владислава Пинаева.

Ранее сообщалось о выделении 17,5 млн рублей в рамках региональной программы по сохранению объектов культурного наследия. Данная сумма уже предусмотрена в бюджете муниципалитета на 2021 год.

Деньги пойдут в том числе на восстановление кирпичной кладки второй половины XIX века и воссоздание исторического декора фасада. Также в планах озеленение территории и обустройство парковки для экскурсионного транспорта. Работы стартуют в текущем году.

По словам Владислава Пинаева, «Дом Окуджавы» должен стать украшением города, привлекательным, интересным и востребованным.

«Работы начнутся после определения подрядчика, ориентировочно в апреле. Ремонт рассчитан на два года, но в случае прохождения всех конкурсных процедур есть все шансы закончить его в текущем году», – считает он.

Фото: проект, пресс-служба мэрии