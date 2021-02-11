На капремонт «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле выделят ещё 4,5 миллиона

Власти Нижнего Тагила выделят из городской казны дополнительные средства на капремонт «Дома Окуджавы». 4,5 миллиона рублей пойдут на создание доступной среды для людей с ОВЗ.
Соответствующее решение было принято по итогам выездного совещания мэра города Владислава Пинаева.
Ранее сообщалось о выделении 17,5 млн рублей в рамках региональной программы по сохранению объектов культурного наследия. Данная сумма уже предусмотрена в бюджете муниципалитета на 2021 год.
Деньги пойдут в том числе на восстановление кирпичной кладки второй половины XIX века и воссоздание исторического декора фасада. Также в планах озеленение территории и обустройство парковки для экскурсионного транспорта. Работы стартуют в текущем году.
По словам Владислава Пинаева, «Дом Окуджавы» должен стать украшением города, привлекательным, интересным и востребованным.
«Работы начнутся после определения подрядчика, ориентировочно в апреле. Ремонт рассчитан на два года, но в случае прохождения всех конкурсных процедур есть все шансы закончить его в текущем году», – считает он.
Культурный центр «Дом Окуджавы» расположен в доме подрядчика Белова (объект культурного наследия регионального значения).
Центр занимается сохранением и продвижением духовной и материальной памяти о жизни и творчестве одного из основоположников жанра авторской песни Булата Окуджавы. Режим работы: вторник – суббота с 10:30 до 19:00.