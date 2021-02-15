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Общество / Благоустройство и ЖКХ
15 февраля 2021, 17:29

В Свердловской области за 146 миллионов построят 10 котельных

котельная

Новые котельные будут оснащены энергосберегающим оборудованием и автоматическими системами диспетчеризации. Фото: Алексей Кунилов.

В 2021 году в Свердловской области стартует строительство 10 новых энергоэффективных котельных. Работы рассчитаны на два года.

На эти цели из областного бюджета выделено 146 млн рублей. Газовые котельные должны появиться:

  • на станции Баженово Белоярского ГО;
  • в посёлке Зайково Ирбитского муниципального округа;
  • селе Покровское Горноуральского ГО;
  • селе Нижнеиргинское Красноуфимского округа;
  • в Нижних Сергах;
  • селе Басмановское Талицкого района;
  • селе Большой Турыш;
  • селе Юва Красноуфимского округа;
  • в Нижней Салде (два объекта).

Они будут оснащены энергосберегающим оборудованием и автоматическими системами диспетчеризации. Ввод новых котельных поможет сократить затраты на производство тепла, снизить потери ресурса в сетях, а также обеспечить комфортный температурный режим в домах свердловчан в осенне-зимний период.

По данным департамента информполитики Свердловской области, ещё 120 млн рублей выделено на модернизацию теплосетей. Работы запланированы в сёлах Грязновское и Байны ГО Богданович, в Верхней Туре, в Краснотурьинске, в Нижних Сергах, рабочем посёлке Дружинино и селе Первомайское Нижнесергинского района.

Ранее "Обгазета" писала, что на Среднем Урале завершился эксперимент по переводу котельных на торф, дрова и биогаз. В нём участвовали шесть свердловских территорий. Сейчас котельные на местных видах топлива отапливают часть домов и соцобъектов в Алапаевском и Красноуфимском МО, Сосьвинском, Талицком ГО.

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Областная газета Свердловской области

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