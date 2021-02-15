В Свердловской области за 146 миллионов построят 10 котельных

В 2021 году в Свердловской области стартует строительство 10 новых энергоэффективных котельных. Работы рассчитаны на два года.
На эти цели из областного бюджета выделено 146 млн рублей. Газовые котельные должны появиться:
- на станции Баженово Белоярского ГО;
- в посёлке Зайково Ирбитского муниципального округа;
- селе Покровское Горноуральского ГО;
- селе Нижнеиргинское Красноуфимского округа;
- в Нижних Сергах;
- селе Басмановское Талицкого района;
- селе Большой Турыш;
- селе Юва Красноуфимского округа;
- в Нижней Салде (два объекта).
Они будут оснащены энергосберегающим оборудованием и автоматическими системами диспетчеризации. Ввод новых котельных поможет сократить затраты на производство тепла, снизить потери ресурса в сетях, а также обеспечить комфортный температурный режим в домах свердловчан в осенне-зимний период.
По данным департамента информполитики Свердловской области, ещё 120 млн рублей выделено на модернизацию теплосетей. Работы запланированы в сёлах Грязновское и Байны ГО Богданович, в Верхней Туре, в Краснотурьинске, в Нижних Сергах, рабочем посёлке Дружинино и селе Первомайское Нижнесергинского района.
Ранее "Обгазета" писала, что на Среднем Урале завершился эксперимент по переводу котельных на торф, дрова и биогаз. В нём участвовали шесть свердловских территорий. Сейчас котельные на местных видах топлива отапливают часть домов и соцобъектов в Алапаевском и Красноуфимском МО, Сосьвинском, Талицком ГО.
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