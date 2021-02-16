Свердловчане задолжали за газ 233 миллиона

Общая сумма задолженности по газу выросла на 15%. Фото: Алексей Кунилов.

На начало 2021 года жители Свердловской области – абоненты АО «ГАЗЭКС» – задолжали за газ 233 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общая сумма выросла на 15%.

Больше всего задолжали жители Западного округа (Первоуральск, Сысерть, Арамиль, Красноуфимск, Полевской, Ревда). Общий долг превышает 107 млн рублей. Из них 43 млн – просроченная задолженность.

На втором месте оказался Горнозаводской округ (Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, Качканар, Красноуральск). Общая задолженность на начало года там составила 60,3 млн рублей.

На третьей строчке расположился Южный округ (Каменск-Уральский, Двуреченск, Сухой Лог, Богданович) – 46,5 млн рублей. Последний в списке Северный округ (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск) – 18,9 млн рублей долга.

По имеющимся данным, долги накопились не только у абонентов, но и у предприятий ЖКХ. Их дебиторская задолженность за транспортировку газа на тот же период времени составила 147 млн рублей (на 18% больше, чем годом ранее).

Среди должников значатся: МУП «Комэнергоресурс» Североуральска (23,4 млн рублей), ООО «ГУП «Газовые сети» (20,8 млн), МУП ЖКХ «Кедр» ЗАТО Свободный (10,7 млн), МУП «Тепловодоснабжение» Ивделя (6,7 млн), МУП «Ресурс» Карпинска (6,4 млн), МУП «Жилкомсервис» Сухого Лога (5,7 млн), МУП РГО «РежПром» (5,3 млн).

Ранее "Облазета" сообщала, что в ближайшие пару лет природный газ в свои дома получат более 6 тысяч свердловчан. Из областного бюджета в текущем году на эти цели выделено 288 млн рублей.

Добавим, летом прошлого года в регионе выросли розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд населения. Установленные тарифы будут действовать до 30 июня 2021 года включительно. Ознакомиться с ними можно тут.

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