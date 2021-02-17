На газификацию в Свердловской области потратят 1,2 миллиарда

В 2020 году доступ к газу получили жители 2,5 тысячи домов. Фото: Алексей Кунилов

В 2021 году объёмы финансирования газификации в Свердловской области составят порядка 1,2 миллиарда рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Затраты на развитие газовой отрасли останутся на уровне прошлого года. Об этом сообщил во время пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, к настоящему времени на Среднем Урале газифицированы более 72 процентов домовладений. При этом перед областными властями не стоит задача довести сетевой газ до всех уголков региона.

– Будет оцениваться целесообразность газификации тех или иных населённых пунктов. Если затраты на газификацию приведут к тому, что газ будет в разы дороже, чем уголь или электроэнергия, жители им не воспользуются, – пояснил позицию министр.

При этом там, где техническая возможность для подключения газа есть, ресурс будет проведён. Это произойдёт к 2030 году. Этот же срок был назван во время январской встречи Президента России Владимира Путина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

В текущем году крупные объекты газовой инфраструктуры будут строиться, в частности, в Ирбите, Бисерти и Атиге. Протяжённость газопроводов, которые введут в строй, составит порядка 350 километров, как и в прошлом году. Точные данные об объёмах работ станут известны после завершения конкурсных процедур.

Ранее «Областная газета» сообщала, что в этом году субсидии на газификацию из областного бюджета распределят между 11 муниципалитетами, в шести из которых – Верхней Туре, Качканаре, Атиге, Алапаевском муниципальном образовании, Тавде и Верхотурье – все работы пройдут в течение этого года. Мероприятия по развитию газовой инфраструктуры ведутся в рамках утверждённой региональной программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций региона на 2019–2023 годы.

В тему 15 февраля на площадке «Единой России» прошло обсуждение процесса подключения потребителей к газораспределительным сетям. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что для выполнения поручения президента газификацией в регионах должен заниматься единый оператор. Это позволит сократить сроки и снизить стоимость подключения к газу, сообщает пресс-служба партии. Николай Смирнов уточнил, что механизм работы регоператора будет проработан до конца I квартала этого года, а затем его вынесут на обсуждение Госсовета РФ.