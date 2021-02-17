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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 февраля 2021, 12:57

В Свердловской области обновят ещё 45 общественных территории и 22 двора

благоустройство дворов

На Среднем Урале обновят 22 двора. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области в 2021 году благоустроят 45 общественных территорий и 22 двора в 41 муниципалитете региона. Суммарный объём финансирования работ составит 1,8 млрд рублей.

Обновление дворов, парков и аллей пройдёт в период с мая по сентябрь, но все подготовительные работы должны завершиться до начала марта. Такое поручение главам муниципалитетов дал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании межведомственной комиссии по реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".

Министр обратил внимание участников совещания на то, что муниципалитеты вправе расторгнуть договор с подрядчиком, если тот вовремя не приступит к работам.

"Это даст вам возможность провести дополнительные конкурсные процедуры или выбрать для выполнения работ другую организацию, либо своевременно вернуть в областной бюджет выделенные на благоустройство деньги для последующего их перераспределения между другими территориями", - передаёт слова Николая Смирнова департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, ранее для благоустройства в этом году екатеринбуржцы выбрали Дендрологический парк на улице Первомайская. За его обновление проголосовали 100 тыс. человек.

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Областная газета Свердловской области

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