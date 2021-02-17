В Свердловской области обновят ещё 45 общественных территории и 22 двора

В Свердловской области в 2021 году благоустроят 45 общественных территорий и 22 двора в 41 муниципалитете региона. Суммарный объём финансирования работ составит 1,8 млрд рублей.
Обновление дворов, парков и аллей пройдёт в период с мая по сентябрь, но все подготовительные работы должны завершиться до начала марта. Такое поручение главам муниципалитетов дал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании межведомственной комиссии по реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".
Министр обратил внимание участников совещания на то, что муниципалитеты вправе расторгнуть договор с подрядчиком, если тот вовремя не приступит к работам.
"Это даст вам возможность провести дополнительные конкурсные процедуры или выбрать для выполнения работ другую организацию, либо своевременно вернуть в областной бюджет выделенные на благоустройство деньги для последующего их перераспределения между другими территориями", - передаёт слова Николая Смирнова департамент информполитики Свердловской области.
Напомним, ранее для благоустройства в этом году екатеринбуржцы выбрали Дендрологический парк на улице Первомайская. За его обновление проголосовали 100 тыс. человек.
Читайте также:
В Нижнем Тагиле определили подрядчика для благоустройства дворов в 2021 году.