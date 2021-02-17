В Нижнем Тагиле ремонтом дорог в 2021-2023 годах займётся местное предприятие

В ближайшие три года ремонтом дорог в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле займётся МУП «Тагилдорстрой». Предприятие оказалось единственным участником закупки, соответствующим требованиям документации.
В начале марта муниципалитет планирует заключить с «Тагилдорстроем» контракт на общую сумму 744 млн 460 тыс. рублей. Согласно техзаданию, подрядчик будет приводить в порядок автодороги местного значения, напоминают в пресс-службе администрации муниципалитета.
По словам директора МУП Игоря Васильева, новый контракт – знак признания качества уже отремонтированных предприятием объектов, и подспорье в дальнейшем развитии «Тагилдорстроя».
«Думаем завершить всю бумажную работу в кратчайшие сроки», – подчеркнул он.
Как ранее сообщала «Облгазета», в перечень улиц, которые отремонтируют, вошли:
- пр. Ленинградский от ул. Зари до пр. Дзержинского,
- пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Юности,
- ул. Кушвинская от ул. Товарный двор до Кулибина,
- ул. Ильича,
- ул. Ермака,
- ул. Коксовая,
- пр. Октябрьский,
- ул. Балакинская от Индустриальной до Перова,
- ул. Садоводов от Фестивальной до Монтажников,
- ул. Зеленстроевская от Монтажников до Алтайской,
- ул. Коминтерна,
- ул. Свердлова от Чайковского до Янтарной,
- ул. Карла Либкнехта от ул. Победы до ул. Красная,
- ул. Декабристов от Челюскинцев до Носова,
- ул. Тагилстроевская.
В 2021, 2022 и 2023 годах ремонтные работы будут проводиться в период с 1 мая по 25 сентября.
Добавим, МУП «Тагилдорстрой» занимался ремонтом дорог в городе и в прошлом году.