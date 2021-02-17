В Нижнем Тагиле ремонтом дорог в 2021-2023 годах займётся местное предприятие

В начале марта муниципалитет планирует заключить с «Тагилдорстроем» контракт на общую сумму 744 млн 460 тыс. рублей. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие три года ремонтом дорог в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле займётся МУП «Тагилдорстрой». Предприятие оказалось единственным участником закупки, соответствующим требованиям документации.

В начале марта муниципалитет планирует заключить с «Тагилдорстроем» контракт на общую сумму 744 млн 460 тыс. рублей. Согласно техзаданию, подрядчик будет приводить в порядок автодороги местного значения, напоминают в пресс-службе администрации муниципалитета.

По словам директора МУП Игоря Васильева, новый контракт – знак признания качества уже отремонтированных предприятием объектов, и подспорье в дальнейшем развитии «Тагилдорстроя».

«Думаем завершить всю бумажную работу в кратчайшие сроки», – подчеркнул он.

Как ранее сообщала «Облгазета», в перечень улиц, которые отремонтируют, вошли:

пр. Ленинградский от ул. Зари до пр. Дзержинского,

пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Юности,

ул. Кушвинская от ул. Товарный двор до Кулибина,

ул. Ильича,

ул. Ермака,

ул. Коксовая,

пр. Октябрьский,

ул. Балакинская от Индустриальной до Перова,

ул. Садоводов от Фестивальной до Монтажников,

ул. Зеленстроевская от Монтажников до Алтайской,

ул. Коминтерна,

ул. Свердлова от Чайковского до Янтарной,

ул. Карла Либкнехта от ул. Победы до ул. Красная,

ул. Декабристов от Челюскинцев до Носова,

ул. Тагилстроевская.

В 2021, 2022 и 2023 годах ремонтные работы будут проводиться в период с 1 мая по 25 сентября.

Добавим, МУП «Тагилдорстрой» занимался ремонтом дорог в городе и в прошлом году.