Мэрия Екатеринбурга представила два варианта благоустройства парка им. 50-летия ВЛКСМ

Согласно одному из проектов, в парке появятся философский сад, спецплощадка для собак, спортплощадки и площадка для декоративного садоводства. Фото: эскиз

Опубликованы два варианта благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбуржцам предложили проголосовать за один из них до 24 февраля включительно.

На основе выбранного варианта будет разработана проектно-сметная документация.

"Одной из основных проблем рекреационной зоны является сезонное пересыхание или же, наоборот, переполнение водоёмов. Здесь также отсутствует освещение и современные малые архитектурные формы. Представленные эскизные проекты включают в себя реконструкцию дорожно-тропиночной сети, организацию входных групп, дополнительное озеленение и благоустройство парка", - пояснили в мэрии Екатеринбурга.

Ранее горожанам предлагали проголосовать за отдельные элементы благоустройства, вроде воркаут-площадок, велосипедных дорожек, прорезиненных тротуаров, цветников и скамей-качелей.

Парк имени 50-летия ВЛКСМ расположен в юго-западной части города, в Ленинском районе, в границах улиц Ясной - Чкалова - Шаумяна. Он занимает площадь в 13,8 га.