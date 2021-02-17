Мэрия Екатеринбурга представила два варианта благоустройства парка им. 50-летия ВЛКСМ

Опубликованы два варианта благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбуржцам предложили проголосовать за один из них до 24 февраля включительно.
На основе выбранного варианта будет разработана проектно-сметная документация.
"Одной из основных проблем рекреационной зоны является сезонное пересыхание или же, наоборот, переполнение водоёмов. Здесь также отсутствует освещение и современные малые архитектурные формы. Представленные эскизные проекты включают в себя реконструкцию дорожно-тропиночной сети, организацию входных групп, дополнительное озеленение и благоустройство парка", - пояснили в мэрии Екатеринбурга.
Ранее горожанам предлагали проголосовать за отдельные элементы благоустройства, вроде воркаут-площадок, велосипедных дорожек, прорезиненных тротуаров, цветников и скамей-качелей.
Парк имени 50-летия ВЛКСМ расположен в юго-западной части города, в Ленинском районе, в границах улиц Ясной - Чкалова - Шаумяна. Он занимает площадь в 13,8 га.