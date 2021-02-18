На Среднем Урале обновят 45 общественных территорий и 22 двора

В екатеринбургском Дендропарке на Первомайской планировалось установить дополнительные скамейки и фонари, создать зоны для занятий спортом, видовую площадку и фонтан. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области в 2021 году благоустроят 45 общественных территорий и 22 двора в 41 муниципалитете региона. Суммарный объём финансирования составит 1,8 млрд рублей. При этом не во всех территориях, выбранных жителями для обустройства, в этом году начнутся работы. Судьба Дендрологического парка-выставки в Екатеринбурге до сих пор остаётся неизвестной.

Обновление дворов, парков и аллей пройдёт в период с мая по сентябрь, но все подготовительные работы должны завершиться до начала марта. Такое поручение главам муниципалитетов дал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании межведомственной комиссии по реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Министр обратил внимание участников совещания на то, что муниципалитеты вправе расторгнуть договор с подрядчиком, если тот вовремя не приступит к работам.

«Это даст вам возможность провести дополнительные конкурсные процедуры или выбрать для выполнения работ другую организацию, либо своевременно вернуть в областной бюджет выделенные на благоустройство деньги для последующего их перераспределения между другими территориями», – передаёт слова Николая Смирнова департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, что для благоустройства в этом году екатеринбуржцы выбрали Дендрологический парк в районе улиц Софьи Ковалевской – Первомайской – Мира – Академической. За его обновление проголосовали 100 тысяч горожан. Однако своевременное проведение работ оказалось под вопросом – как раз возникли трудности с подрядчиком. Компания «Атлант», которая должна была разработать проект реконструкции общественного пространства до 18 декабря 2020 года, вовремя этого не сделала. «Областная газета» обратилась за комментарием к директору Дендрологического парка-выставки Светлане Раскостовой, чтобы узнать судьбу одного из любимых парков горожан.

– На сегодняшний день проекта нет. Всё находится в подвешенном состоянии. Глобальное благоустройство парка отодвигается на неопределённый период, – рассказала Светлана Раскостова.

Она добавила, что в ближайшее время состояние парка будет поддерживаться только за счёт текущего ремонта.