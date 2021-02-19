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Общество / Благоустройство и ЖКХ
19 февраля 2021, 16:17

В Екатеринбурге девять управляющих компаний получат субсидии на благоустройство дворов

благоустройство дворов

Девять екатеринбургских УК получат субсидии на обновление 13 дворов. Фото: Галина Соловьёва.

Мэрия Екатеринбурга утвердила перечень управляющих компаний, которым предоставят субсидии на благоустройство дворов в 2021 году. В список вошли девять организаций.

Им предстоит отремонтировать в общей сложности 13 дворов. Объём финансирования работ по их обновлению составит 168 млн рублей. В эту сумму входят субсидии из областного и городского бюджетов, а также средства собственников жилья.

Это следует из соотвествующего постановления, подписанного главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Документ опубликован на сайте мэрии.

В числе получателей субсидий значатся ООО "УК "Стандарт", которое должно будет отремонтировать три двора на улицах Щорса, Амундсена и Академика Бардина, ООО "УК "Верх-Исетская", которое обновит два двора на улицах Антона Валека и Маршала Жукова, и ООО "Фонд Радомир", которому благоустроит два двора на проспекте Ленина и улице Тургенева. Полный список получателей субсидий публикуем ниже:

Фото: документ

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в этом году в Свердловской области обновят 22 двора, а также 45 общественных территорий.

Областная газета Свердловской области

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